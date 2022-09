Onde ler as notícias da manhã? Confira agora

Se você está começando a ter o hábito de se informar sobre o mundo, saber onde ler as notícias da manhã é muito importante, como saber escolher os principais jornais.

Dessa forma, separamos os principais jornais que estão sempre atualizando as notícias mais recentes do mundo para você.

Em nossa seleção, escolhemos os jornais mais bem avaliados pelas pessoas e que possuem profissionalismo no jornalismo, trazendo informações úteis e relevantes.

Quais os principais sites para ver notícias de manhã?

Saber onde ler as notícias da manhã é muito importante para a maioria das pessoas que trabalham como empregados CLT, pois, é neste momento que possui tempo para isso.

O que podemos dizer que já é um ritual do brasileiro em sentar-se para sua primeira refeição do dia, enquanto aprecia as notícias mais atualizadas.

Por isso, independente do tipo de pessoa que você seja, escolhemos jornais que abordam os principais temas procurados pelas pessoas, que são:

Política

Economia

Esportes

Cultura

Estes temas, principalmente os dois primeiros, são as notícias que mais interessam os leitores de jornais, que tendem a acompanhar mais estes temas com amigos e familiares.

1. Estadão

Nosso primeiro item é um dos jornais mais bem avaliados pelos seus consumidores diários que possui uma grande quantidade de leitores desde a sua fundação.

O jornal Estadão, foi fundado no ano de 1875, e tornou-se disponível online nos anos 2000 sendo possível acompanhar suas notícias via web ou mobile.

É um jornal muito completo, mas, para acompanhar a maioria das suas notícias é preciso pagar uma taxa de assinatura de até R$19,90 todos os meses.

No entanto, por ser um jornal confiável e que apresenta diversas notícias de alto valor, bem como acesso a mais de 140 anos de jornalismo, torna-se um valor muito simbólico.

2. Folha de São Paulo

O próximo jornal de nossa lista, é o Folha de São Paulo, o segundo maior jornal de nosso país, trazendo informações de forma livre e honesta.

Isto é, sem favorecer um lado ou outro na política, trazendo a verdade acima de tudo, informações precisas sobre a situação econômica e a situação mundial atual.

Assim, não importa quem você seja, o site da Folha é completo, tendo onde ler as notícias da manhã da sua região e do Brasil.

3. CNN Brasil

O terceiro e último jornal em nossa lista, é o Jornal CNN Brasil.

Este jornal foi escolhido por ser um canal de televisão com notícias ao vivo sobre o mundo, uma opção ótima para aqueles que gostam de ouvir as notícias.

De qualquer maneira, caso você ainda queira acompanhar as notícias digitalmente, a CNN Brasil possui seu domínio online e assinatura de newsletter.

Ou seja, você pode assinar e escolher quais informações atualizadas quer receber diretamente em seu e-mail ou ler tudo digitalmente no site da empresa.

Estes sites são confiáveis? Como posso saber se são confiáveis?

Uma vez que a quantidade de informações falsas, também conhecidas como Fake News, possuem grande impacto nos brasileiros, procurar fontes é muito importante.

Já que, o jornal que possui maior confiabilidade e consegue atrair a atenção do leitor pela veracidade de suas informações, ganha com o tempo a aprovação do público.

Assim, renovando continuamente sua assinatura por muitos anos e acompanhando cada informação distribuída pelo veículo.

Dessa maneira, antes de escolhermos os principais jornais para você ter onde ler as notícias da manhã, conferimos a confiabilidade de cada veículo.

Sendo assim, todos os 3 são confiáveis e podem ser acompanhados sem medo algum!

