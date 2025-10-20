SBT se destaca na audiência com o Domingo Legal e casal famoso

No último domingo, o SBT alcançou um destaque significativo com o programa Domingo Legal, que liderou a audiência durante um quadro musical com os cantores Ana Castela e Zé Felipe. O momento mais comentado nas redes sociais foi o selinho trocado entre os artistas, que contribuiu para um pico de audiência de 9,6 pontos na Grande São Paulo, conforme dados preliminares.

Durante aproximadamente 30 minutos, o Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, superou o concorrente direto, o Domingão com Huck, exibido pela Globo, que contava com a presença do elenco da nova novela "Três Graças". Esse resultado é um feito considerável para o SBT, já que a faixa horária é, geralmente, dominada pela emissora carioca.

Na média geral do dia, entre 11h15 e 18h30, o Domingo Legal garantiu a vice-liderança no Ibope com 7 pontos. A TV Globo ficou em primeiro lugar com 14 pontos, seguida pela Record com 4 pontos e pela Band, que obteve apenas 1 ponto.

Em 2025, cada ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, segundo dados de pesquisa. Essas informações são relevantes para o mercado publicitário, que utiliza os índices de audiência para direcionar investimentos.

O sucesso de Celso Portiolli

O resultado positivo do Domingo Legal, que tem mais de sete horas de duração, reforça o carisma e a popularidade de Celso Portiolli. Há anos, ele mantém o programa como um dos principais pilares do entretenimento aos domingos na emissora.

O Domingo Legal foi criado em 1993 e, inicialmente, era apresentado por Gugu Liberato até 2009, quando Celso Portiolli assumiu a apresentação. Além de ser o apresentador, Portiolli também atua como diretor geral do programa, com Rubens Gargalaca Jr. como produtor executivo.

Atualmente, o programa oferece uma programação variada, repleta de quadros de auditório, games e atrações musicais, criando uma verdadeira maratona de entretenimento que busca fortalecer a conexão com o público em todo o Brasil.