Empresário morre e gera comoção em Ponta Grossa

O empresário Osvaldo Kichileski, de 75 anos, faleceu nesta segunda-feira, dia 20, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santana, em Ponta Grossa. Sua morte causou grande comoção na cidade, onde ele era uma figura conhecida e respeitada.

Natural de Santa Catarina, Osvaldo deixou sua terra natal aos 20 anos em busca de novas oportunidades. Foi em Ponta Grossa que ele realmente construiu sua vida e legado. No setor da construção civil, ele foi o responsável pela Construtora Catarinense, contribuindo para a realização de muitos sonhos. Sua empresa ajudou a erguer obras que se tornaram parte da paisagem da cidade e que serviram como lar para muitas famílias ao longo dos anos.

Osvaldo enfrentou desafios pessoais significativos ao longo de sua vida. Após a morte de sua primeira esposa, com quem teve dois filhos, ele se tornou viúvo, mas não desistiu de recomeçar. Com o tempo, ele formou uma nova família e teve mais três filhos, totalizando cinco, que sempre ocuparam um lugar especial em seu coração.

Além de seu trabalho na construção, Osvaldo também foi um dos primeiros moradores do Jardim Paraíso, onde, em 1982, abriu um dos primeiros comércios da região, o “Mine Mercado Kichileski”. Ele trabalhou nesse mercado até 2018, cultivando relações de amizade com os vizinhos e desenvolvendo uma reputação de honestidade e carinho em seu atendimento. Sua trajetória comercial foi interrompida devido a problemas de saúde.

Osvaldo é lembrado como um homem simples, trabalhador e íntegro. Seu legado permanece vivo entre aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo, refletindo nos valores que ele transmitiu para seus filhos e na comunidade que ajudou a construir.

O velório de Osvaldo está sendo realizado na Capela da Funerária Princesa. O sepultamento ocorrerá às 10h da manhã desta terça-feira, 21, no cemitério Parque Jardim Paraíso, em Ponta Grossa. A cidade se despede de um cidadão que deixou uma marca profunda em sua história.