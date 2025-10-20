Números consolidados de 19 de outubro de 2025

No domingo, 19 de outubro de 2025, a programação das emissoras brasileiras trouxe resultados variados de audiência. Pela manhã, o programa Globo Rural se destacou, alcançando uma boa quantidade de espectadores. Além disso, o programa Viver Sertanejo também obteve uma audiência expressiva, coincidentemente no mesmo dia em que a dupla Jorge e Mateus anunciou uma pausa temporária na carreira.
Na faixa da tarde, a primeira parte do Domingão com Huck, que contou com a participação do elenco de Três Graças, teve dificuldades para superar o Domingo Legal, que é transmitido pelo SBT. Esse confronto direto mostrou a competitividade entre os programas de auditório.
Os programas Acerte ou Caia! e Domingo Espetacular ficaram na terceira posição em audiência, não conseguindo alcançar os números dos programas do SBT. A Band também não se saiu bem, especialmente na transmissão da Fórmula 1, quase ficando atrás da TV Cultura.
Os dados de audiência consolidados no domingo incluem:
- Santa Missa em Seu Lar: 4,6 pontos
- Globo Repórter (reapresentação): 5,5 pontos
- Antena Paulista: 7,3 pontos
- Auto Esporte: 9,2 pontos
- Globo Rural: 11,5 pontos
- Viver Sertanejo: 10,8 pontos
- Esporte Espetacular: 9,6 pontos
- Temperatura Máxima: G.I. Joe Origens – Snake Eyes: 9,7 pontos
- Três Graças (apresentação especial): 10,7 pontos
- Domingão com Huck: 15,9 pontos
- Fantástico: 15,7 pontos
- Irracional: A Ciência do Crime: 8,3 pontos
- Domingo Maior: Vingança a Sangue-Frio: 5,8 pontos
No SBT, os números foram os seguintes:
- Domingo Legal registrou 6,8 pontos, com sua segunda parte chegando a 8,1 pontos e a terceira parte novamente a 6,8 pontos.
- O Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel teve 7,7 pontos, enquanto Roda a Roda atingiu 7,1 pontos.
Na Band, a audiência foi bastante baixa em alguns momentos, com a transmissão da Fórmula 1 alcançando apenas 1,7 pontos, enquanto outros programas também registraram números abaixo de 2 pontos.
Para referência, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, um critério importante para o mercado publicitário.