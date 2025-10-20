Notícias

Números consolidados de 19 de outubro de 2025

Domingão com Huck divulga Três Graças. Foto: Globo/Beatriz Damy
confira os números consolidados de 19/10/2025

No domingo, 19 de outubro de 2025, a programação das emissoras brasileiras trouxe resultados variados de audiência. Pela manhã, o programa Globo Rural se destacou, alcançando uma boa quantidade de espectadores. Além disso, o programa Viver Sertanejo também obteve uma audiência expressiva, coincidentemente no mesmo dia em que a dupla Jorge e Mateus anunciou uma pausa temporária na carreira.

Na faixa da tarde, a primeira parte do Domingão com Huck, que contou com a participação do elenco de Três Graças, teve dificuldades para superar o Domingo Legal, que é transmitido pelo SBT. Esse confronto direto mostrou a competitividade entre os programas de auditório.

Os programas Acerte ou Caia! e Domingo Espetacular ficaram na terceira posição em audiência, não conseguindo alcançar os números dos programas do SBT. A Band também não se saiu bem, especialmente na transmissão da Fórmula 1, quase ficando atrás da TV Cultura.

Os dados de audiência consolidados no domingo incluem:

  • Santa Missa em Seu Lar: 4,6 pontos
  • Globo Repórter (reapresentação): 5,5 pontos
  • Antena Paulista: 7,3 pontos
  • Auto Esporte: 9,2 pontos
  • Globo Rural: 11,5 pontos
  • Viver Sertanejo: 10,8 pontos
  • Esporte Espetacular: 9,6 pontos
  • Temperatura Máxima: G.I. Joe Origens – Snake Eyes: 9,7 pontos
  • Três Graças (apresentação especial): 10,7 pontos
  • Domingão com Huck: 15,9 pontos
  • Fantástico: 15,7 pontos
  • Irracional: A Ciência do Crime: 8,3 pontos
  • Domingo Maior: Vingança a Sangue-Frio: 5,8 pontos

No SBT, os números foram os seguintes:

  • Domingo Legal registrou 6,8 pontos, com sua segunda parte chegando a 8,1 pontos e a terceira parte novamente a 6,8 pontos.
  • O Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel teve 7,7 pontos, enquanto Roda a Roda atingiu 7,1 pontos.

Na Band, a audiência foi bastante baixa em alguns momentos, com a transmissão da Fórmula 1 alcançando apenas 1,7 pontos, enquanto outros programas também registraram números abaixo de 2 pontos.

Para referência, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, um critério importante para o mercado publicitário.

