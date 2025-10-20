Números consolidados de 18/10/2025 são divulgados

No dia 18 de outubro de 2025, a audiência de programas da televisão brasileira apresentou alguns resultados interessantes. A reapresentação do último capítulo de "Vale Tudo" permaneceu competitiva, empatando tecnicamente com "Dona de Mim" e registrando números inferiores ao "Jornal Nacional", um dos principais telejornais do país.

Datena alcançou um marco ao empatar com a Band pela primeira vez desde que começou a apresentar "Brasil do Povo" na RedeTV!, mostrando um fortalecimento em sua audiência. No SBT, o "Programa do João" registrou seu melhor desempenho desde a estreia, evidenciando um crescimento na audiência da emissora.

Ainda no SBT, a reprise de "The Voice Brasil" melhorou o desempenho no período da tarde. As audiências dos programas do dia 18 foram as seguintes:

Globo:

"Globo Rural" (reapresentação) – 5,7 pontos

"Bom Dia Sábado" – 7,9 pontos

"Pequenas Empresas, Grandes Negócios" – 8,0 pontos

"É de Casa" – 7,9 pontos

"SP1" – 11,4 pontos

"Globo Esporte" – 12,0 pontos

"Jornal Hoje" – 12,4 pontos

"Caldeirão com Mion" – 10,8 pontos

"Libertadores Feminina: Corinthians x Deportivo Cali" – 12,8 pontos

"Êta Mundo Bom!" – 18,3 pontos

"SP2" e "Dona de Mim" – 19,8 pontos

"Jornal Nacional" – 20,7 pontos

"Vale Tudo" (reapresentação) – 20,5 pontos

Record:

"Brasil Caminhoneiro" – 0,7 pontos

"Fala Brasil – Edição de Sábado" – 3,4 pontos

"Cidade Alerta – Edição de Sábado" – 5,5 pontos

"A Fazenda 17" – 5,5 pontos

SBT:

"Luccas Toon" – 1,3 pontos

"Sábado Animado" – 1,6 pontos

"The Voice Brasil" (reapresentação) – 4,2 pontos

"Programa do João" – 3,0 pontos

Band:

"Brasil do Povo" – 0,6 pontos

"Jornal da Band" – 1,9 pontos

Esses índices refletem a medição de audiência na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 77.488 domicílios sintonizados na região. Esses dados são importantes para a referência do mercado publicitário, que utiliza essas informações para planejar suas campanhas e estratégias.