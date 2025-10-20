Números consolidados de 18/10/2025 são divulgados

No dia 18 de outubro de 2025, a audiência de programas da televisão brasileira apresentou alguns resultados interessantes. A reapresentação do último capítulo de "Vale Tudo" permaneceu competitiva, empatando tecnicamente com "Dona de Mim" e registrando números inferiores ao "Jornal Nacional", um dos principais telejornais do país.
Datena alcançou um marco ao empatar com a Band pela primeira vez desde que começou a apresentar "Brasil do Povo" na RedeTV!, mostrando um fortalecimento em sua audiência. No SBT, o "Programa do João" registrou seu melhor desempenho desde a estreia, evidenciando um crescimento na audiência da emissora.
Ainda no SBT, a reprise de "The Voice Brasil" melhorou o desempenho no período da tarde. As audiências dos programas do dia 18 foram as seguintes:
Globo:
- "Globo Rural" (reapresentação) – 5,7 pontos
- "Bom Dia Sábado" – 7,9 pontos
- "Pequenas Empresas, Grandes Negócios" – 8,0 pontos
- "É de Casa" – 7,9 pontos
- "SP1" – 11,4 pontos
- "Globo Esporte" – 12,0 pontos
- "Jornal Hoje" – 12,4 pontos
- "Caldeirão com Mion" – 10,8 pontos
- "Libertadores Feminina: Corinthians x Deportivo Cali" – 12,8 pontos
- "Êta Mundo Bom!" – 18,3 pontos
- "SP2" e "Dona de Mim" – 19,8 pontos
- "Jornal Nacional" – 20,7 pontos
- "Vale Tudo" (reapresentação) – 20,5 pontos
Record:
- "Brasil Caminhoneiro" – 0,7 pontos
- "Fala Brasil – Edição de Sábado" – 3,4 pontos
- "Cidade Alerta – Edição de Sábado" – 5,5 pontos
- "A Fazenda 17" – 5,5 pontos
SBT:
- "Luccas Toon" – 1,3 pontos
- "Sábado Animado" – 1,6 pontos
- "The Voice Brasil" (reapresentação) – 4,2 pontos
- "Programa do João" – 3,0 pontos
Band:
- "Brasil do Povo" – 0,6 pontos
- "Jornal da Band" – 1,9 pontos
Esses índices refletem a medição de audiência na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 77.488 domicílios sintonizados na região. Esses dados são importantes para a referência do mercado publicitário, que utiliza essas informações para planejar suas campanhas e estratégias.