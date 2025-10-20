Música erudita nas escolas oferece concertos gratuitos em Campo Grande

Música Erudita nas Escolas Retorna a Campo Grande

O projeto "Música Erudita nas Escolas" voltou a Campo Grande, trazendo apresentações de música clássica para as escolas da rede municipal. A primeira atividade aconteceu na manhã de segunda-feira, 20 de outubro, na Escola Municipal José de Souza, às 9h30. O concerto foi realizado pelo trio Opus Vivare, que tem em sua formação o violonista Evandro Dotto, a soprano Bianca Danzi e o violinista Gabriel Almeida.

Na próxima terça-feira, 21 de outubro, o trio fará uma nova apresentação às 9h30 na Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues, localizada na Rua Coronel Adauto Barbosa, nº 350, no Jardim Santa Emília. Além do concerto, os alunos participarão de uma oficina, que tem como objetivo ampliar o contato dos estudantes com a música clássica.

O repertório inclui obras de diversos períodos da história da música, desde o barroco até composições contemporâneas. A escolha das peças busca proporcionar aos alunos uma experiência sonora rica e variada, apresentando uma cultura muitas vezes distante do cotidiano escolar, mas que pode ser transformadora.

Evandro Dotto, idealizador do projeto, acredita que a iniciativa é fundamental para democratizar o acesso à música erudita, trazendo este tipo de arte a públicos que, geralmente, não têm contato com ela. “As crianças e os adolescentes de hoje quase não têm acesso a essa cultura, que se tornou muito seleto. O projeto tem a função de apresentar a música erudita e mostrar toda a sua riqueza e variedade. É uma música milenar, que merece ser conhecida”, destacou Dotto.

Além de despertar o interesse dos alunos, o projeto também visa valorizar a cultura. Dotto comentou sobre a importância de levar os concertos a escolas, especialmente em áreas periféricas e cidades do interior. “Isso tem um valor simbólico muito forte, pois democratiza o acesso e mostra aos estudantes que essa cultura pertence também a eles”, explicou.

O projeto "Música Erudita nas Escolas" é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, uma iniciativa do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura. A execução é feita pela Prefeitura de Campo Grande, através da Fundação Municipal de Cultura.

Para mais informações e atualizações sobre o projeto e outras atividades culturais, o público pode acompanhar as redes sociais de diversas iniciativas culturais da região.