Nergis, o galã turco, estreia na Record em “Mãe”

O ator turco Can Nergis chega à tela da Record no dia 27 de outubro, onde dará vida a Ali, um jornalista que se relaciona com a protagonista Zeynep, interpretada por Cansu Dere, na novela “Mãe”. Esta produção é conhecida por seus enredos emocionantes, abordando temas como coragem, redenção e relacionamentos profundos.

Antes de ser um dos rostos mais reconhecidos da TV turca, Can Nergis construiu uma carreira no mundo da moda, atuando como modelo em países como China, Singapura e Japão. Durante esses oito anos, ele não apenas desfilou, mas também gerenciou um restaurante, mostrando versatilidade em sua trajetória.

Aos 40 anos, o ator tem um currículo bastante rico, além de ser fluente em cinco idiomas: turco, inglês, francês, russo e tailandês. Essa habilidade o posiciona como um artista requisitado, permitindo que ele se destaque em produções internacionais e multifacetadas.

Em 2016, Can Nergis ganhou destaque ao ser indicado ao Golden Butterfly Awards, um dos prêmios mais prestigiados da televisão turca, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Essa indicação marcou o início de sua ascensão como um talento reconhecido na dramaturgia, com papéis importantes em diversas séries e novelas.

Agora, os telespectadores brasileiros terão a oportunidade de conhecer o talento de Can na novela “Mãe”, que é a versão turca do drama japonês “Mother”. A história gira em torno de Zeynep, uma professora que resgata sua aluna Melek de uma situação de violência doméstica. Juntas, elas iniciam uma jornada de afeto, superação e amor incondicional.

Com uma narrativa sensível e performances emocionantes, “Mãe” promete tocar o coração do público ao explorar temas universais como maternidade, empatia e vínculos que vão além da relação de sangue.