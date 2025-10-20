Reality da Record acompanha a trajetória de João Augusto na TV

João Augusto Liberato, filho do famoso apresentador Gugu Liberato, firmou contrato com a Record e fará sua estreia na televisão brasileira. Ele irá comandar um novo quadro dentro do programa “Domingo Espetacular”, uma atração muito popular.

O projeto é uma combinação de reality show e jornalismo, que mostrará os primeiros passos de João na TV. O foco será em sua formação como comunicador, oferecendo um olhar mais próximo dos bastidores da televisão. A ideia é destacar sua jornada de aprendizado e as emoções que ele enfrentará ao longo do caminho.

Nos episódios, os espectadores poderão acompanhar João em diversas atividades, como aulas de voz e expressão corporal, ensaios de improviso, reportagens, entrevistas e participações em programas de auditório. A intenção é mostrar a autenticidade e o carisma que João herdou de seu pai, promovendo um envolvimento do público com o mundo da comunicação.

O comunicado da emissora destaca o olhar curioso e o empenho de João em compreender o ofício da comunicação. Ao longo da série, os telespectadores poderão descobrir o que acontece por trás das câmeras, conhecendo as pessoas, o esforço, a técnica e a paixão necessária para produzir um programa de televisão.

Além de ser uma homenagem a Gugu, o quadro representará a busca de João por uma identidade própria na televisão, refletindo seu desejo de trilhar um caminho único, ao mesmo tempo em que respeita o legado do pai. A nova atração será exibida todos os domingos durante o “Domingo Espetacular” e contará com a direção da própria emissora.