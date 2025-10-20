Jogador é assassinado em sequestro por falta de resgate

Um jovem goleiro de 18 anos, conhecido como Cheikh Touré, foi assassinado após ser sequestrado por criminosos em Senegal. O crime ocorreu no último sábado (18) e se desenrolou a partir de uma falsa proposta de teste em um clube profissional, que atraiu o jovem para uma armadilha.

Cheikh era visto como uma promessa no futebol. Segundo o Ministério da Integração Africana e Relações Exteriores de Senegal, seu corpo foi encontrado em Gana, onde o sequestro aconteceu. Relatos da imprensa local indicam que o atleta foi capturado por um grupo armado especializado em sequestrar jovens jogadores em busca de extorsão.

Os sequestradores entraram em contato com a família de Cheikh exigindo um resgate em dinheiro para libertá-lo. Infelizmente, os familiares não conseguiram reunir o valor solicitado, o que levou ao trágico desfecho da história.

As autoridades de Senegal, em colaboração com a polícia de Gana, iniciaram uma investigação para encontrar os responsáveis pelo crime e esclarecer todos os detalhes envolvidos. A morte do jovem foi lamentada pelo governo senegalês, que expressou solidariedade à família e afirmou que a investigação está sendo conduzida com prioridade.

A situação destaca os riscos enfrentados por jovens atletas em diversas partes do mundo, especialmente em contextos de violência e criminalidade. A proteção desses promissores talentos é um desafio que pede atenção urgente das autoridades.