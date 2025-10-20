Belo estreia em novelas e comemora nova fase na carreira

O cantor Belo está prestes a embarcar em uma nova fase de sua carreira, desta vez atuando na televisão. Ele integra o elenco da nova novela das nove da Globo, chamada “Três Graças”. A trama foi criada por Aguinaldo Silva e é dirigida por Luiz Henrique Rios.

Na história, Belo interpretará Misael, um viúvo que busca reconstruir sua vida após a perda da esposa, que foi vítima de um esquema de falsificação de medicamentos, liderado pelos personagens Ferette, interpretado por Murilo Benício, e Arminda, vivido por Grazi Massafera. Durante essa jornada, Misael recebe apoio de Joaquim, personagem de Marcos Palmeira, que vive uma vida solitária trabalhando em um ferro-velho.

Belo compartilhou que este momento é especial para ele. “Estou muito feliz por fazer parte desse projeto. Para mim, é um sonho realizado. Eu sempre quis viver essa experiência que uma novela pode proporcionar”, comentou. Ele acredita que seu personagem carrega um pouco da sua própria história. “Misael tem origens humildes e vive de fé e esperança, algo com o qual muitos podem se identificar”, afirmou.

Acostumado a se apresentar em shows, o cantor está levando sua animação para os bastidores da novela. “Me dizem que sou a animação do set. Estou sempre cantando e trazendo alegria para o ambiente. O clima de trabalho tem sido incrível e estou aprendendo muito”, disse. Contudo, ele reconhece que atuar é um novo desafio. “É tudo diferente. A atuação requer uma entrega e um tempo que são novos para mim, mas estou enfrentando isso com a mesma paixão que sempre tive pela música”, explicou.

Com mais de 30 anos de carreira, Belo considera que a atuação é uma continuidade de sua arte musical. “Eu sempre coloquei amor nas minhas canções e quero levar isso para o Misael. A história fala sobre esperança e recomeços, me conectei com isso imediatamente”, declarou. Para ele, fazer parte de uma novela das nove é uma grande realização. “Cresci assistindo novelas e agora estou fazendo parte desse universo. É um presente que estou desfrutando a cada dia”, afirmou.

Embora esta seja sua primeira atuação em uma novela, Belo já participou de séries como “Arcanjo Renegado” e “Tô de Graça”. No entanto, “Três Graças” representa seu projeto mais ambicioso na dramaturgia.

A novela “Três Graças” explora a vida em uma São Paulo marcada por desigualdade. A trama gira em torno de uma mulher, que é filha, mãe e moradora de uma comunidade, enfrentando a corrupção que prejudica a saúde pública. Com uma mistura de drama, romance e humor, a obra promete ser uma das principais estreias da Globo no segundo semestre.