Gaby Spanic é eliminada de A Fazenda 17 após conflito com Tàmires

A participação de Gaby Spanic em A Fazenda 17 chegou ao fim de uma maneira inesperada e tumultuada. Neste domingo, 19 de novembro, a atriz venezuelana foi expulsa do programa após um incidente que gerou bastante polêmica. Durante uma dinâmica, Gaby deu um tapa no rosto da colega de confinamento, Támires Assís.

De acordo com relatos dos outros participantes, Gaby tinha a intenção de realizar um protesto simbólico contra a violência verbal e física que estava sendo observada nas interações entre os peões. No entanto, esse ato, embora tenha sido pensado como uma encenação, infringiu as regras de integridade física do reality show.

Após o ocorrido, Gaby ficou bastante abalada e deixou o espaço de convivência, manifestando a vontade de desistir do jogo. A produção do programa, no entanto, decidiu pela expulsão imediata da participante, comunicando a decisão aos demais concorrentes poucos minutos depois do incidentе.

A confirmação da saída de Gaby Spanic foi feita pelas redes sociais do diretor Rodrigo Carelli, que é responsável pela produção dos realities na emissora. Ele postou: “Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo.”

A atual edição de A Fazenda, que é produzida pela Teleimage e dirigida por Fernando Viudez, continua a ser exibida diariamente às 22h30, com apresentação de Adriane Galisteu. A grande final do programa está prevista para ocorrer no dia 18 de dezembro, caso não haja alterações na programação.