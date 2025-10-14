Números consolidados de 13/10/2025 são divulgados

Na última segunda-feira, 13 de outubro de 2025, a edição especial da novela "Terra Nostra" alcançou um impressionante pico de 15 pontos de audiência, consolidando-se como um dos programas mais assistidos do dia na TV Globo. Este resultado positivo destaca a popularidade da trama, que continua a cativar os telespectadores.

Por outro lado, a novela "Vale Tudo" está na sua última semana de exibição, mas sua audiência já apresenta uma queda, ficando abaixo dos 30 pontos. Esse período de encerramento pode indicar uma diminuição no interesse do público.

No contexto da competição entre emissoras, "A Fazenda 7" também mostrou uma leve queda em sua audiência. O programa da Record TV, que costuma atrair muitos espectadores, agora enfrenta uma dura concorrência do "The Voice Brasil", exibido pelo SBT, que está se aproximando em termos de audiência.

Enquanto isso, o programa "Balanço Geral SP" segue perdendo pontos, impactado por uma concorrência intensa, embora "Alô Você" tenha conseguido manter suas médias. A continuidade da programação e a escolha dos assuntos tratados nesses programas são essenciais para determinar seu sucesso junto ao público.

A reprise de "Maria do Bairro" no SBT se destacou, figurando entre os programas de maior audiência da emissora. Isso demonstra a força das novelas clássicas, que ainda conseguem captar a atenção de muitos telespectadores.

Abaixo, os números de audiência da televisão em São Paulo no dia 13 de outubro de 2025:

Hora Um: 4,6

4,6 Bom Dia SP: 9,6

9,6 Bom Dia Brasil: 9,9

9,9 Encontro com Patrícia Poeta: 7,2

7,2 Mais Você: 7,3

7,3 SP1: 10,7

10,7 Globo Esporte: 10,4

10,4 Jornal Hoje: 12,1

12,1 Edição Especial: Terra Nostra: 13,2

13,2 Sessão da Tarde: Uma Nova Chance: 11,9

11,9 SPTV: 14,3

14,3 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,9

17,9 Êta Mundo Melhor!: 21,8

21,8 SP2: 23,8

23,8 Dona de Mim: 23,0

23,0 Jornal Nacional: 27,0

27,0 Vale Tudo: 28,6

28,6 Tela Quente: Na Mira do Perigo: 15,4

15,4 Jornal da Globo: 7,6

7,6 Conversa com Bial: 6,1

6,1 Dona de Mim (reapresentação): 4,8

4,8 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,0

Programas de outras emissoras também mostraram suas médias no mesmo dia:

Balanço Geral Manhã: 1,8

1,8 Fala Brasil: 4,0

4,0 Hoje em Dia: 3,4

3,4 Cidade Alerta: 3,3

3,3 Jornal da Record: 6,4

6,4 A Fazenda 17: 5,3

SBT:

Bom Dia & Cia: 1,3

1,3 Maria do Bairro: 3,8

3,8 The Voice Brasil 13: 4,2

Os números de audiência são uma importante referência para o mercado publicitário, com cada ponto representando cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Isso se torna um barômetro para as emissoras, que buscam entender as preferências e tendências do público a fim de moldar suas programações futuras.