Debates presidenciais de 2026 ocorrerão após o Jornal Nacional

A Globo anunciou que os debates entre os candidatos à Presidência da República de 2026 serão exibidos logo após o Jornal Nacional. Essa mudança representa uma transformação significativa na cobertura eleitoral da emissora, que tradicionalmente veicula suas novelas nesse horário nobre.

A confirmação ocorreu durante o Upfront 2026, evento anual em que a emissora apresenta suas novidades e estratégias para o próximo ano. Os jornalistas César Tralli e Renata Vasconcellos, que em breve vão compartilhar a apresentação do Jornal Nacional, foram os encarregados de divulgar essa decisão para o público e anunciantes.

A alteração foi motivada pela experiência de 2022, quando o debate do primeiro turno se estendeu até quase 2h da manhã devido ao grande número de candidatos. A Globo considera que essa nova abordagem evitará longa duração dos debates, que foi vista como excessiva.

De acordo com os responsáveis pela decisão, a emissora acredita que a mudança não impactará negativamente a audiência. Muito pelo contrário, eles apostam que o crescente interesse da população pela política pode aumentar os índices de audiência nesse horário.

O último debate presidencial transmitido pela Globo, em 2022, foi apresentado por William Bonner e alcançou uma média de 25 pontos de audiência, semelhante ao que a novela “Vale Tudo” tem registrado nas últimas semanas. Esse resultado fez do debate o mais assistido no primeiro turno desde 2006.

Ao levar os debates para um horário de maior visibilidade, a Globo pretende aumentar o engajamento do público com assuntos políticos, tornando-os uma parte central da programação que combina entretenimento e informação.

Além dessa novidade, César Tralli também anunciou mudanças significativas na GloboNews. O canal de notícias passará por uma reforma estética e tecnológica. Tralli destacou as novidades, como cenários modernos e um telão gigante, enfatizando a intenção de alinhar a emissora às tendências internacionais de jornalismo, integrando informações, entretenimento e publicidade de maneira mais dinâmica.

Com essas mudanças, a Globo não apenas visa aumentar o alcance dos debates políticos, mas também se adaptar às novas demandas do público contemporâneo, oferecendo um conteúdo mais inovador e acessível.