Craque Neto se indigna com comentário de William Bonner sobre a Band

Durante a edição de terça-feira, dia 14, do programa “Os Donos da Bola”, o apresentador Craque Neto fez um desabafo contundente em resposta a comentários feitos por William Bonner, âncora do “Jornal Nacional”, da TV Globo. Esse episódio provocou grande repercussão nas redes sociais e evidenciou a tensão entre profissionais das duas emissoras.

A polêmica teve início na segunda-feira, dia 13, durante o evento chamado Upfront, organizado pela Globo para apresentar sua programação de 2026. Ao anunciar o retorno da Fórmula 1 à Globo, após cinco anos na Band, Bonner fez uma declaração que muitos consideraram provocativa. Ele comentou: “No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante.” O tom irônico rapidamente viralizou e foi amplamente comentado.

No dia seguinte, Craque Neto reagiu ao vivo, demonstrando sua irritação com as palavras de Bonner. Ele afirmou, em um tom desafiador: “Você é tão babaca, tão idiota, até porque você fica dentro de um Jornal Nacional, que você lê TP (teleprompter), né? Eu não leio TP, irmão. E sou analfabeto.”

Neto continuou seu desabafo, questionando a indelicadeza de Bonner em relação à Fórmula 1 na Band e lembrando o esforço que sua equipe fez para trazer o esporte de volta à emissora. Ele disse: “Você sabe o quanto de dificuldades a gente teve pra ter a Fórmula 1 aqui? Sabe quantas pessoas trabalharam com afinco aqui? Sabe quantas pessoas vão sair da Band porque nós perdemos a Fórmula 1?”

Além disso, o apresentador defendeu a Band, ressaltando que muitos não compreendem a importância da emissora e o trabalho que seus colaboradores realizam: “Vocês não têm ideia do que é a Band. Se vocês soubessem, vocês pegavam o que falaram e enfiavam… sabe aonde?!”

Durante seu discurso, Craque Neto também direcionou críticas ao ex-colega Denilson, que deixou a Band e vai se juntar à Globo em 2025. Ele comentou a presença de Denilson no evento em que Bonner fez suas declarações, dizendo: “Mas aí vocês dão risada, né? Denilson dá risada… e tinha gente que pagava pau pra Denilson aqui. Eu nunca paguei pau.”

Neto continuou defendendo sua emissora, fazendo uma crítica à atitude de Bonner: “Quando você tira sarro de uma coirmã, numa festa… Coirmã é o cacete! Vocês não têm irmãos. Se puderem pisar na garganta, como vocês tentaram pisar… Mas vocês não vão conseguir isso. A Band é do seu João. A Band é família.”

No final de seu desabafo, Neto ainda relembrava que William Bonner começou sua carreira na Band antes de migrar para a Globo, reforçando seu argumento sobre “ingratidão”. O episódio ressoou dentro da emissora, recebendo suporte de colegas, como o narrador Téo José, que se manifestou nas redes sociais, lamentando a falta de ética no ambiente profissional.

Esse acontecimento reacendeu o debate sobre os limites do humor e da ironia entre profissionais de emissoras concorrentes, especialmente em um momento em que a Fórmula 1 volta a ter destaque na programação da Globo, encerrando um ciclo de transmissões pela Band.