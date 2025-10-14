Idosa paga R$ 15 mil a estudante e morre após procedimento

Curitiba – Investigação após a morte de idosa em procedimento estético

Uma idosa de 66 anos, identificada como Silvana de Bruno, faleceu após um procedimento estético, que custou R$ 15 mil. O responsável pelo procedimento é um estudante de biomedicina de 21 anos, que está sendo investigado por exercício ilegal da medicina.

De acordo com informações da Polícia Civil, a transação financeira ocorreu em junho, meses antes da realização dos procedimentos, que aconteceu em setembro. Silvana sofreu complicações graves após a operação, como necrose e sepse, levando à sua morte em 2 de outubro, devido a um choque séptico e infecção em partes do corpo.

O estudante se apresentou em delegacia, mas optou por não responder a perguntas durante o depoimento. Também será ouvido a médica que atendeu a idosa no hospital após complicações.

As investigações revelaram que Silvana havia realizado vários procedimentos estéticos, incluindo plasma facial, lipo de papada e lipoenxertia nos seios. A delegada Aline Manzatto declarou que o jovem se apresentava como dentista e biomédico, atendendo em clínicas localizadas em diferentes regiões de Curitiba, como Centro, Campo Comprido e Cabral.

A polícia informou que o estudante foi indiciado por exercício ilegal da medicina e poderá ser responsabilizado pelo homicídio doloso, uma vez que teria assumido o risco de causar a morte ao realizar intervenções cirúrgicas sem a devida qualificação.