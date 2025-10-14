HBO Max reage à piada da Globo sobre “Beleza Fatal”

Em meio à competição entre televisão e plataformas de streaming, a HBO Max respondeu com humor a uma provocação feita pela Globo durante o evento UpFront 2026, que ocorreu em São Paulo. A interação se tornou um dos tópicos mais debatidos no universo do entretenimento nas redes sociais.

A HBO Max publicou uma mensagem no X (anteriormente conhecido como Twitter), dizendo: “Tá difícil superar o novelão do ano, né, lolovers? Bateu uma saudade aqui da minha LOLA”. A postagem era acompanhada de uma imagem da personagem Lola Argento, interpretada por Camila Pitanga na série “Beleza Fatal”, com a legenda: “Por que você tá tão obcecada por mim?”. Esse trocadilho foi interpretado como uma clara alfinetada à emissora carioca.

### A provocação da Globo

A reação da HBO Max foi desencadeada por uma declaração de Eduardo Sterblitch durante a apresentação da Globo. O humorista comparou o sucesso de “Beleza Fatal” com o remake de “Vale Tudo”, a mais recente aposta da Globo. Ele, em tom de brincadeira, declarou: “A média de ‘Vale Tudo’ é de mais de 29 milhões de espectadores por dia. O recorde daquela beleza de novela da Bebel da 25 de Março é de menos de 2 milhões. É triste”.

A citação a “Bebel da 25 de Março” referia-se à personagem Lola, e também fazia alusão à famosa Bebel de “Paraíso Tropical”, outra novela de Camila Pitanga na Globo. A fala de Sterblitch, que visava causar riso, acabou sendo vista como uma provocação direta à concorrente.

### O impacto da série no streaming

“Beleza Fatal”, lançada em 2025, conquistou um grande público e crítica, sendo um dos maiores sucessos da HBO Max no Brasil. A série marcou um investimento significativo da plataforma em produções nacionais e gerou expectativa em torno de uma possível segunda temporada, cujas negociações estão em andamento. Informações de dentro da plataforma indicam que o elenco está interessado em continuar a história, embora até o momento não haja confirmação oficial.

### Clima tenso no UpFront 2026

Além do momento protagonizado por Sterblitch, o evento UpFront 2026 teve outros episódios que geraram desconforto. Comentários feitos por William Bonner e Fábio Porchat não agradaram aos executivos da Band. Além disso, a chef Renata Vanzetto, jurada do programa “Chef de Alto Nível”, enfrentou críticas ao comparar o programa com “MasterChef Brasil”, um dos principais formatos culinários da emissora rival.

Esse clima de rivalidade e provocações entre as emissoras reflete a tensão crescente no setor de entretenimento brasileiro, onde a disputa por audiência se intensifica a cada dia.