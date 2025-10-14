Professores de Irati afastados por suspeitas de crimes sexuais

Dois professores afastados por investigações de crimes sexuais em Irati

O Judiciário do Paraná determinou o afastamento de dois professores da rede estadual de ensino de Irati, após pedido do Ministério Público. As investigações indicam possíveis crimes sexuais praticados contra estudantes e os docentes foram suspensos de suas funções nos dias 3 e 12 de outubro.

Os relatos sobre as condutas suspeitas foram coletados em uma escuta especializada realizada por uma força-tarefa. Este grupo é formado pela Promotoria de Justiça local, o Conselho Tutelar, as secretarias municipais de Assistência Social e Educação, o Núcleo Regional de Educação e a Polícia Civil do Paraná. A investigação começou após denúncias relacionadas a Hélio de Mello, um ex-vereador e professor do município, que foi denunciado em 8 de outubro.

Entre as condutas investigadas estão comentários de conteúdo sexual, uso de linguagem inadequada e toques físicos não justificados durante as aulas. Esses comportamentos são considerados violações da integridade física, emocional e psíquica das alunas. A Promotoria de Justiça argumentou que os professores poderiam ter utilizado suas posições para constranger as estudantes.

Com a decisão do Judiciário, os dois professores estão proibidos de frequentar escolas estaduais e de entrar em contato com as alunas até que as investigações sejam finalizadas. Dependendo da conclusão das apurações, a Promotoria poderá formalizar uma denúncia criminal contra os envolvidos.

Atualmente, o processo está sob sigilo, e novas informações poderão ser divulgadas conforme a evolução das investigações.