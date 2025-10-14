Desabamento de mina na Venezuela causa 14 mortes em inundação

Pelo menos 14 mineiros perderam a vida devido a inundações na área de minas de ouro em El Callao, no estado de Bolívar, ao sul da Venezuela. As chuvas intensas provocaram deslizamentos de terra no local onde os trabalhadores estavam atuando.

As autoridades informaram que o sistema nacional de gestão de riscos, que inclui agências de resgate e forças armadas, estabeleceu um posto de comando para organizar as operações de resgate das vítimas.

Um mineiro de El Callao, que preferiu não se identificar, relatou que as chuvas duraram aproximadamente duas horas e provocaram um deslizamento repentino. Ele explicou que os túneis onde os mineiros trabalhavam se conectam uns aos outros e desmoronaram devido à entrada de água.

Atualmente, cerca de seis pessoas ainda estão preso sob os escombros desde domingo. O mineiro destacou que a retirada da água tem sido desafiadora, dificultando o resgate.

O prefeito de El Callao, Jesus Coromoto Lugo, informou à imprensa local que as chuvas começaram por volta das 18h de domingo (19h no horário de Brasília). Ele mencionou que a cidade, rica em ouro, abriga aproximadamente 60 mil mineiros, muitos dos quais foram pegos de surpresa pela força das chuvas.

A governadora do estado, Yulisbeth García, expressou sua preocupação e afirmou que equipes de resgate estão empenhadas em drenar a água e localizar todos os desaparecidos.

El Callao está localizado a cerca de 800 quilômetros de Caracas e a economia da comunidade depende fortemente da extração de ouro. A região faz parte do Arco Mineral do Orinoco, uma extensa área de 112 mil quilômetros quadrados que contém grandes reservas minerais, abrangendo tanto mineração legal quanto operações ilegais. Além de ouro, a região possui depósitos de diamantes, quartzo, ferro, bauxita e coltan. O estado de Bolívar também faz fronteira com o Brasil, o que mostra a relevância geopolítica da área.