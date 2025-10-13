Terra da garoa: próximos lançamentos e quem ama cuida

O evento anual realizado pela Globo, dedicado a parceiros do mercado publicitário, trouxe novidades sobre as próximas novelas que estrearão de 2026 a 2027. As três principais produções anunciadas são Terra da Garoa, Próxima Página e Quem Ama Cuida, que ocuparão os horários das 18h, 19h e 21h, respectivamente.

Terra da Garoa: Uma História de Superação e Identidade

A novela Terra da Garoa, escrita por Mário Teixeira, conhecido por sucessos como Mar do Sertão, promete trazer uma narrativa voltada para questões de identidade e resistência feminina. A trama se desenrola em torno de Rosenda, uma mulher que, após perder seu marido no sertão, parte para São Paulo em busca dele. Ao chegar à cidade grande, descobre que ele está vivo, mas transformado: casado e rico, ele tenta apagar sua presença do passado.

Rosenda acaba sendo presa injustamente, o que a força a recomeçar a vida em um novo ambiente, enquanto seus filhos também enfrentam seus próprios conflitos e segredos que os unem e ao mesmo tempo os separam. A história está prevista para ser exibida entre novembro de 2026 e junho de 2027, substituindo A Nobreza do Amor.

Próxima Página: Ambição e Reviravoltas no Mundo Literário

Na faixa das 19h, estreia Próxima Página, a primeira novela de Juan Jullian como autor principal. A trama, que sucederá Coração Acelerado, segue a vida de Íris, uma jovem que se muda para São Paulo após a morte trágica da mãe, com o sonho de se tornar escritora. Ela participa de um concurso promovido por uma editora e se aproxima de Osvaldo, sem saber que ele é seu pai biológico.

Os desafios de Íris aumentam à medida que enfrenta a desprezo de Tamara, esposa de Osvaldo, que é sua agente, e se envolve com Cássio Lamira, um autor famoso que enfrenta uma crise criativa. O desenrolar da história se complica quando Íris descobre que Cássio plagiou seu livro, colocando em xeque sua ambição e talento.

Quem Ama Cuida: Mistério e Crítica Social em Horário Nobre

Walcyr Carrasco volta ao horário das 21h com Quem Ama Cuida, que irá ao ar de maio de 2026 a janeiro de 2027, totalizando 211 capítulos. A novela acompanha Adriana, uma cuidadora de idosos que trabalha para Rogério Brandão, um milionário cercado por uma família interesseira. Uma amizade sincera entre eles acaba se transformando em uma proposta de casamento, mas a história toma um rumo sombrio quando Rogério é assassinado e Adriana é injustamente acusada.

Após passar seis anos na prisão, Adriana conta com a ajuda de Pedro, filho do advogado que a condenou, para buscar justiça e se vingar dos responsáveis por sua situação.

Com essas três novas produções, a Globo pretende diversificar seus conteúdos, misturando narrativas de autores consagrados e novos talentos, com histórias que abrangem diferentes públicos e faixas etárias.