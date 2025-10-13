Mobilização no RS assegura 500 mil votos no plebiscito 2025

O Plebiscito Popular 2025 – Por um Brasil Mais Justo e Soberano encerrou a votação no dia 12 de outubro, com a impressionante marca de 1,5 milhão de votos em todo o país. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 500 mil votos foram registrados, representando cerca de um terço do total. Essa participação significativa destacou o estado como um dos mais ativos na consulta popular.

O objetivo principal do plebiscito foi discutir questões importantes, como a redução da jornada de trabalho sem corte de salários e a reforma tributária progressiva. A proposta incluía isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais e a taxa sobre rendimentos acima de R$ 600 mil por ano. Para os organizadores, essa consulta serviu como um importante canal de diálogo, aproximando as reivindicações da população das decisões oficiais.

### Mobilização no Rio Grande do Sul

As atividades para o plebiscito começaram em julho, com o lançamento oficial realizado no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Desde então, a campanha se espalhou por escolas, universidades, associações de moradores e cozinhas solidárias, utilizando urnas físicas e digitais para alcançar o maior número possível de pessoas.

Lucas Monteiro, coordenador do plebiscito no estado e membro do Levante Popular da Juventude, destacou a importância do contato direto com a população. Ele comentou sobre a estratégia de dialogar “olho no olho” para conectar cada comunidade e local de trabalho diretamente ao processo.

A socióloga Ezequiela Scapini ressaltou que o plebiscito funcionou como um “instrumento de participação popular”, essencial para abrir o diálogo e engajar o povo na luta por seus direitos. Ela acredita que o trabalho de conscientização não deve terminar agora, mas deve continuar a fim de ampliar a compreensão sobre os direitos da população.

### Questões debatidas

Uma das questões mais debatidas foi a proposta de eliminação da jornada de trabalho 6×1, que muitos trabalhadores consideram exaustiva. Lucas Vinicius Caldeira, empregado em uma empresa, expressou sua insatisfação com essa rotina, afirmando que não tem tempo para resolver assuntos pessoais ou descansar. Rafaela Nunes, que participa de atividades na comunidade, complementou afirmando que a carga horária afeta o tempo que as pessoas têm para cuidar da saúde e da família.

A proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil também gerou grande interesse, especialmente no interior do estado. Eliane Valancielo, secretária de mobilização do PT, comentou que essa isenção visa colocar mais dinheiro nas mãos dos trabalhadores, o que é benéfico para a economia local.

Cidades como Santa Maria, Pelotas e Caxias do Sul se destacaram pela alta participação. Monteiro acredita que a mobilização ajudou a interiorizar a discussão sobre direitos e justiça fiscal, impactando diversas comunidades.

### Impactos e próximos passos

Os organizadores do plebiscito avaliam que a mobilização popular pode realmente influenciar as decisões políticas. Um exemplo disso ocorreu no dia 1º de outubro, quando a Câmara aprovou a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para até R$ 5 mil. Valancielo considerou essa conquista uma demonstração da força popular em busca de um país mais justo.

Com a participação de cerca de 500 mil votos do Rio Grande do Sul, Monteiro destacou que isso reforçou a capacidade de mobilização do estado, caracterizando uma vitória política.

Embora a votação tenha terminado, a luta pela redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6×1 continuará. Um projeto de lei proposto pelo senador Paulo Paim ainda está em discussão no Senado, com previsão de ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça em 2025. Monteiro enfatizou a importância de continuar pressionando por melhorias nas condições de trabalho.

Valancielo também expressou a intenção de manter a mobilização ativa para alcançar a redução da jornada e a tributação das grandes fortunas. O coordenador da Comissão do Plebiscito Popular, Igor Felippe Santos, afirmou que a campanha possibilitou a criação de bandeiras de unidade, permitindo que essas pautas avancem.

O Plebiscito Popular 2025 no Rio Grande do Sul se estabeleceu assim não apenas como uma consulta, mas como um movimento de conscientização e mobilização social, evidenciando a força da população na luta por direitos trabalhistas e justiça fiscal, com impactos que podem perdurar por anos.