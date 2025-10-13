Globo divulga programa “Em família com Eliana” para março de 2026

A Globo anunciou detalhes sobre o retorno de Eliana à TV aberta, durante um evento direcionado a anunciantes e parceiros. A apresentadora vai comandar o programa “Em Família com Eliana”, que promete trazer mais conteúdo voltado para o público familiar.

A estreia está marcada para o dia 15 de março, às 14h30, e o programa terá uma duração de 60 minutos, com uma temporada composta por 36 episódios. Ele ocupará o horário atualmente utilizado pela primeira parte do Domingão com Huck e ficará no ar até dezembro de 2026.

O novo programa foca em celebrar a união entre as gerações, visando transformar o horário do almoço em um momento de conexão afetiva entre os telespectadores. A proposta combina elementos tradicionais e modernos, trazendo quadros que incentivam a interação entre famílias comuns e celebridades.

Entre os quadros já confirmados estão “Sofá do Canto” e “Histórias da Plateia”, que darão destaque a histórias de vida emocionantes, dinâmicas participativas e desafios em grupo. Além disso, as marcas parceiras estarão presentes de forma integrada ao conteúdo.

O lema do programa, “Famílias que emocionam, música que conecta, domingos que unem o Brasil”, captura a essência desta nova atração.

Esse anúncio reforça a intenção da emissora de fazer do domingo um dia dedicado à convivência e à emoção compartilhada. O projeto com Eliana, uma das apresentadoras mais admiradas do Brasil, representa um esforço para renovar e fortalecer a grade familiar da Globo, que é um dos pilares da emissora desde sua fundação.