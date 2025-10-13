Adolescente é resgatada de cárcere privado em Curitiba

Curitiba – Adolescente de 16 Anos Relata Cárcere Privado pelo Ex-Namorado de 40 Anos

Na madrugada de domingo (12), uma adolescente de 16 anos acionou a Polícia Militar em Curitiba, após ser mantida em cárcere privado pelo ex-namorado, um homem de 40 anos, no bairro Capão Raso.

A jovem contou que ele a coagia a manter relações sexuais e a ameaçava com armas de fogo, caso ela se recusasse. Além disso, o suspeito verificava o celular da adolescente diariamente e a forçava a enviar mensagens à sua família afirmando que estava bem.

Fuga em Momento de Distração

A libertação da adolescente ocorreu em um momento de distração do ex-namorado. Ela conseguiu escapar e imediatamente pediu ajuda. Os policiais se dirigiram à casa onde a jovem foi mantida, mas não encontraram o homem. Entretanto, ao realizar a busca na residência, a polícia apreendeu uma escopeta, uma pistola calibre 9mm, munições e substâncias que aparentavam ser drogas.

A adolescente, que é emancipada, recebeu uma medida protetiva de urgência para garantir sua segurança.

Orientação da Polícia Civil

A Polícia Civil enfatiza a importância de denunciar qualquer sinal de abuso ou violência. Casos de agressão, especialmente contra mulheres, podem ser comunicados através do Disque 180, um canal específico para reportar esses tipos de ocorrência.