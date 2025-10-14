Jogo desta terça às 6h30 (MS) na TV Globo

A Seleção Brasileira de futebol se prepara para enfrentar o Japão nesta terça-feira, 14 de outubro, às 7h30 (horário de Brasília) e 6h30 (horário de Mato Grosso do Sul). O amistoso será realizado no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, e pode ser assistido pela TV Globo, SporTV, ge TV e Globoplay. Este jogo marca o encerramento da Data FIFA de outubro, após uma vitória expressiva do Brasil sobre a Coreia do Sul por 5 a 0, na última sexta-feira.

O histórico de confrontos entre as duas seleções é favorável ao Brasil, que em 13 jogos já acumula 11 vitórias e dois empates. O primeiro duelo ocorreu em 1989, quando o Brasil venceu por 1 a 0 no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, com gol de Bismarck. O último encontro aconteceu em junho de 2022, também em Tóquio, onde o Brasil ganhou por 1 a 0, com Neymar marcando de pênalti. A maior vitória brasileira nesse confronto foi de 5 a 1, em 1995.

O técnico Carlo Ancelotti tem enfatizado a necessidade de manter o “compromisso e a atitude” da equipe para que os ajustes realizados possam ser consolidados, visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Para este jogo, a equipe brasileira deve ter Hugo Souza como goleiro. A defesa contará com jogadores como Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. No meio de campo, Casemiro e Bruno Guimarães serão essenciais, enquanto o ataque pode ter Rodrygo, Matheus Cunha, Estêvão ou Lucas Paquetá, e Vini Jr.

O Japão, por sua vez, enfrentará algumas baixas significativas, como Wataru Endo, Daizen Maeda e Kou Itakura. A provável escalação da seleção nipônica inclui o goleiro Zion Suzuki, e a defesa formada por Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe e Junnosuke Suzuki. O meio de campo e o ataque contam com nomes como Ao Tanaka, Nakamura, Doan e Minamino.

Com essas informações, o jogo promete ser uma oportunidade para a Seleção Brasileira continuar sua trajetória de sucesso e para o Japão, demonstrar evolução após as dificuldades enfrentadas.