Ponta Grossa deve aumentar eventos para impulsionar turismo

Ponta Grossa precisa de aeroporto para impulsionar o turismo, segundo conselheiro

Ben Hur Chiconato, conselheiro da área de Esporte e professor de Educação Física, defende que Ponta Grossa necessitará de um aeroporto em funcionamento para atrair mais eventos e fomentar o turismo na cidade. Ele destaca a importância de iniciativas que coloquem Ponta Grossa em evidência, contribuindo para o crescimento econômico local.

Chiconato afirma que a cidade já possui um potencial turístico significativo e elogia os esforços do governo municipal em melhorar a infraestrutura para acolher visitantes. No entanto, ele acredita que o desenvolvimento de um aeroporto é essencial para maximizar esse potencial. Segundo ele, a presença de um aeroporto adequado pode contribuir para a realização de eventos variados, atraindo mais turistas e investidores.

"Não tenho dúvidas do potencial turístico da nossa cidade e do que vem sendo feito para melhorar a infraestrutura para receber bem o turista", afirma Chiconato. Ele ressalta que investimentos em turismo podem incentivar visitantes a permanecer por mais tempo, explorando as belezas naturais e culturais de Ponta Grossa.

Além de seu papel como conselheiro, Ben Hur também foi secretário de Esportes da cidade e técnico de basquete, o que lhe confere uma visão abrangente sobre a necessidade de integrar o esporte e o turismo no desenvolvimento local.

Conselho da Comunidade

O Conselho da Comunidade é formado por 14 membros, que são lideranças representativas da sociedade, mas não ocupam cargos eletivos. O objetivo desse grupo é discutir e oferecer pareceres sobre temas relevantes que afetam a população local e regional. As pautas são levantadas semanalmente e abordadas por meio de vídeos e artigos, promovendo um espaço de debate e participação cidadã.