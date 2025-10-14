Isabel Teixeira será a vilã na nova novela de Walcyr Carrasco

A TV Globo anunciou que a próxima novela das 21h será “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco, um dos autores mais renomados da dramaturgia brasileira. A estreia está marcada para maio de 2026 e acontecerá logo após o encerramento da novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, que começa no dia 20 de outubro de 2025.

A revelação sobre a nova trama foi feita pela atriz Isabel Teixeira durante o evento do Upfront da emissora, realizado na última segunda-feira (13). Isabel, que interpretará a vilã da novela, compartilhou detalhes intrigantes sobre a história, que gira em torno de uma cuidadora de idosos. Essa mulher herda a fortuna do homem para quem trabalha, um proprietário de uma joalheria. No entanto, no momento em que ele anuncia essa decisão à sua família, ele acaba morrendo de forma inesperada, algo que promete trazer muito humor e reviravoltas à trama.

A novela abordará temas sérios e relevantes, como abandono de idosos, negligência familiar e disputas por herança. A narrativa se centraliza na decisão de um patriarca de deixar todos os seus bens para a enfermeira que cuidou dele até o fim de sua vida. Essa escolha gera revolta entre os filhos e desencadeia uma batalha judicial repleta de segredos — característica marcante das obras de Carrasco.

Walcy e sua equipe, que inclui o roteirista Wendell Bendelack, são conhecidos por abordar conflitos morais e dramas familiares em suas tramas. Wendell já trabalhou em produções de sucesso como “Cara e Coragem” e será coautor em “Quem Ama, Cuida”.

Além de Isabel Teixeira, o elenco da novela deve contar com atrizes renomadas, como Camila Queiroz, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini, Bianca Bin e Mariana Ximenes. Essas artistas já têm uma trajetória de colaboração bem-sucedida com Carrasco, o que aumenta as expectativas sobre a qualidade da produção.

Os bastidores da novela estão em plena movimentação, e a expectativa é que a narrativa mantenha o estilo ágil e acessível que caracteriza as obras de Carrasco, trazendo uma visão contemporânea sobre a convivência entre gerações e os limites da ambição.

Com a confirmação de “Quem Ama, Cuida” como sucessora de “Três Graças”, a Globo reafirma seu compromisso com a qualidade e a diversidade nas suas produções, alternando entre grandes nomes da teledramaturgia para oferecer tramas variadas, enraizadas na cultura brasileira.