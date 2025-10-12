Wagner Moura explica decisão de não retornar às novelas

Wagner Moura, conhecido por seus papéis de destaque no cinema e na televisão, participou recentemente de uma entrevista em que compartilhou suas opiniões sobre o retorno às novelas. No momento, ele está focado na divulgação de seu novo filme, “O Agente Secreto”, que estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro e é considerado uma das produções cotadas para o Oscar de 2026.

Durante a entrevista, Moura revelou que já recebeu convites para voltar à teledramaturgia, mas vê essa possibilidade como improvável. Ele comentou que participou de apenas duas novelas na TV Globo: “A Lua me Disse”, em 2004, e “Paraíso Tropical”, em 2007, onde interpretou o vilão Olavo. Apesar de ter aprendido muito com essas experiências, ele destacou que as novelas exigem um comprometimento de quase um ano, o que não se encaixa com seu ritmo atual de trabalho, que inclui projetos no cinema e produções internacionais. “Uma série, talvez, seria melhor. Demora menos”, explicou.

No novo filme, Moura interpreta um professor universitário que retorna a Recife em 1977, durante a ditadura militar, para reencontrar o filho. Ao chegar, ele percebe que está sendo vigiado e se vê obrigado a confrontar um passado repleto de segredos. O longa mistura elementos de thriller político, drama histórico e espionagem, abordando temas relevantes como memória, identidade e resistência.

A atuação de Moura está gerando grande expectativa, especialmente fora do Brasil. A revista Variety o mencionou entre os favoritos ao Oscar de 2026, ao lado de atores renomados como Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet. Apesar disso, o ator mantém uma postura tranquila e equilibrada. “Eu fico feliz, mas tô tranquilo também. Essas coisas você não pode deixar mexer com você”, afirmou sobre o reconhecimento recebido.

Ao comentar sobre a temporada de premiações que se aproxima, Moura preferiu se manter cauteloso, afirmando que ainda há muito a acontecer até o Oscar. Ele declarou que o Globo de Ouro também influenciará o clima nas premiações e que, por enquanto, está contente, mas consciente de que tudo ainda é especulação.

Wagner Moura, que se destacou em papéis emblemáticos como Capitão Nascimento em “Tropa de Elite” e Pablo Escobar na série “Narcos” da Netflix, continua investindo em produções com forte conteúdo político e social. Sua nova obra, “O Agente Secreto”, promete provocar reflexões sobre a história e os desafios do Brasil, consolidando Moura como um dos nomes mais respeitados do cinema brasileiro em Hollywood.