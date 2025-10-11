Aquidauana derrota Comercial e avança na disputa estadual

No último sábado (11), o Aquidauana enfrentou o Esporte Clube Comercial e saiu com uma vitória convincente de 4 a 1, em partida realizada no Estádio Noroeste, válida pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Estadual de Futebol. Com esse resultado, o time da casa alcançou 14 pontos na tabela, mantendo-se na vice-liderança da competição, atrás apenas da Associação Atlética Bataguassu, que tem 17 pontos.

O jogo começou animado, com Walter abrindo o placar para o Aquidauana ainda no primeiro tempo. Ele recebeu um cruzamento rasteiro pela direita e fez um gol certeiro. No entanto, logo no início da segunda etapa, Pedro Neto empatou para o Comercial, criando esperança entre a torcida visitante. Porém, a reação não durou muito. Marcos Henrique recuperou a vantagem para o Aquidauana com um chute potente de fora da área, e depois marcou novamente após um rebote do goleiro. Para fechar a contagem, Pedro Neto marcou o quarto gol, completando a goleada.

A atuação do Aquidauana foi dominadora durante toda a partida, especialmente em casa, onde os torcedores puderam celebrar a vitória. Com esse resultado, o time está mais perto do acesso à elite do futebol estadual, enquanto o Comercial, com apenas 9 pontos, viu suas chances de subir diminuírem e agora precisa de uma combinação de resultados favoráveis nas últimas rodadas para ainda ter esperanças.

Assim, o Aquidauana consolidou sua posição na vice-liderança e mira ainda mais o acesso, enquanto o Comercial precisa reavaliar sua estratégia e desempenho para as próximas partidas, em busca de uma recuperação na tabela.