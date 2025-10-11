Filho mantém mãe idosa presa e usa pensão para shows

Na quinta-feira (09), a polícia do Distrito Federal prendeu um homem de 49 anos acusado de manter a mãe, uma idosa de 72 anos, em cárcere privado por dois anos. A mãe vivia em condições precárias e era alvo de violência, sofrendo com a falta de alimentos e cuidados básicos.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima que levou os policiais a investigar a situação. Testemunhas relataram terem ouvido ofensas e gritos vindos da casa, além de choros frequentes da idosa. Quando a polícia chegou, o homem se recusou a abrir o portão e demonstrou resistência, sendo necessário chamar outras equipes para contê-lo antes de resgatar a mãe.

A residência, segundo os agentes, apresentava condições extremamente insalubres, com lixo acumulado em todos os cômodos e alimentos estragados espalhados. O forte cheiro que emanava do local era um indicativo da gravidade da situação. Ao encontrarem a idosa, os policiais notaram que ela estava debilitada e suja, com feridas abertas e as unhas por cortar. A mulher, que possui problemas de saúde, como pressão alta e diabetes, estava se alimentando apenas de pão, leite, panetone e água da torneira.

De acordo com depoimentos da vítima, seu filho sofria de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), o que o levou a controlar sua vida de forma abusiva, impedindo-a de sair de casa, realizar limpeza ou ter contato com outras pessoas. O filho também controlava a pensão da mãe, que somava cerca de R$ 5.000, e chegou a usar parte desse valor para viajar ao Rio de Janeiro, onde assistiu ao show da Madonna, enquanto deixava a mãe trancada em casa.

A idosa tem outra filha que reside na Bahia. Apesar da distância, ela se mantém em contato com a filha por telefone. A polícia instaurou um inquérito para apurar os fatos e solicitou ao Judiciário uma medida protetiva em favor da vítima. O crime de maus-tratos, pelo qual o filho foi preso, prevê uma pena que varia de dois a cinco anos de reclusão.