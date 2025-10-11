Intoxicação por metanol no Paraná ocorre apenas em Curitiba

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) informou que todos os casos confirmados de intoxicação por metanol estão concentrados na capital do estado, Curitiba. Até o momento, foram registrados três casos confirmados e um caso suspeito.

O caso suspeito foi revelado neste sábado (11). Trata-se de um homem de 55 anos, que se encontra internado e aguarda o resultado de exames laboratoriais para confirmar ou descartar a intoxicação.

Inicialmente, houve preocupações também em relação a possíveis casos de intoxicação em outras cidades do Paraná, como Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Piên, Maringá e Toledo. Contudo, esses casos foram descartados após investigações mais aprofundadas.

Em relação ao tratamento da intoxicação, Beto Preto, secretário de Estado da Saúde, anunciou a chegada de novas doses de fomepizol, um antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. Mesmo com a disponibilidade do medicamento, ele ressaltou a importância de a população estar atenta ao consumo de bebidas alcoólicas.

“Estamos alerta para atender casos suspeitos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas. Reforçamos que as novas doses do fomepizol já estão em uso e que todos os casos confirmados receberão o tratamento necessário”, declarou o secretário. A Sesa segue monitorando a situação e trabalhando para informar a população de forma transparente.