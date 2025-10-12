Chris Flores e Leo Dias comandam “Melhor da Tarde” na Band

A Band anunciou a chegada de Chris Flores como a nova apresentadora do programa “Melhor da Tarde”, que agora também contará com a participação de Léo Dias, JP Vergueiro e Thiago Pasqualotto nos comentários. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h30, e representa uma nova fase na grade de entretenimento da emissora.

Após dois anos fora das telas, Chris foi convidada para o programa de forma inesperada. Ela compartilhou que estava focada na preparação para o mestrado em História quando recebeu a ligação de Léo Dias. “Trabalhei com ele por mais de 20 anos na revista Contigo!, e temos uma boa sintonia e respeito mútuo”, afirmou a jornalista.

Chris destacou que não pensou duas vezes antes de aceitar o convite. Para ela, a Band é uma emissora que valoriza o conteúdo e se preocupa com o público. “Aqui, os debates eleitorais são levados a sério. A Band une credibilidade e acolhimento, o que está alinhado com os meus valores”, disse.

Empolgada para o novo desafio, Chris enfatizou a relevância do horário da tarde e a conexão que terá com o público. “Essa faixinha de tarde tem uma forte audiência feminina, que eu respeito muito. Estou feliz em poder ter esse contato direto com as pessoas. Vou me dedicar 100%, como sempre fiz”, garantiu.

Chris Flores possui uma carreira sólida, atuando como jornalista, apresentadora e historiadora. Ela começou sua trajetória em 1998 como assessora de imprensa e repórter em veículos de comunicação como Folha de S.Paulo e Editora Abril. Sua estreia na TV foi em 2004, na Record, onde se destacou como colunista e âncora de programas. Em 2016, se mudou para o SBT, onde trabalhou até 2023. Atualmente, ela é mestranda em História pela PUC-SP.

O “Melhor da Tarde” também contará com colaboração da LeoDias TV e será exibido de forma simultânea pelo Bandplay e pelo canal oficial da Band no YouTube. A proposta do programa é oferecer entretenimento de qualidade, misturando informação leve com interação direta com o público.