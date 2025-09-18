Mercedes-Benz reconhece que botões são melhores que mega-telas

Parece meio inusitado que a Mercedes-Benz, conhecida por suas enormes telas de 39,1" na nova geração do GLC, agora queira trazer de volta os botões físicos, não é? Mas é exatamente isso que tem em mente a marca, conforme revelou Magnus Östberg, o cara de software da Mercedes.

Em uma conversa com a Autocar, ele comentou que eles têm dados que mostram como os controles físicos são mais práticos e intuitivos para várias faixas etárias e mercados. Afinal, quem não prefere um botão para ajustar o volume do som ao invés de ter que deslizar a tela? A simplicidade tem seu charme, especialmente quando estamos dirigindo.

O Novo Volante e a Era dos Botões

Agora, além do sistema multimídia que foi repaginado, o GLC e o CLA Shooting Brake EV vão ter um volante todo remodelado. Ele vem com botões e controles deslizantes, e essa mudança deve se espalhar por toda a linha. Imagine dirigir e ter tudo ao seu alcance, no formato que sua mão já conhece. O novo CLA sedã será o primeiro modelo a receber essa inovação, que é uma forma rápida e econômica de melhorar a ergonomia sem deixar a vibe digital de lado.

Mas não se engane, o retorno dos botões não significa que a Mercedes vai abrir mão de telas grandes ou de comandos de voz. A marca está disposta a investir ainda mais em displays e inteligência artificial. Isso é crucial, especialmente em mercados como o chinês, onde a galera gosta mesmo de interagir por voz. É claro que, com os limites do espaço interno das cabines, dificilmente vamos ver telas ainda maiores se tornando a norma.

Segurança é o Nome do Jogo

E tem mais! O desejo por botões físicos também vai além do que o consumidor quer. A partir de janeiro de 2026, o Euro NCAP, que avalia a segurança dos veículos na Europa, vai começar a diminuir a pontuação de modelos que só têm comandos em tela. A razão é simples: quando o motorista depende apenas do sistema multimídia, acaba desviando o olhar da estrada e tendo que navegar por diversos menus. É um convite ao desastre.

Os botões, por outro lado, ficam sempre nas mesmas posições e são familiares para quem está ao volante. Em uma viagem com a família ou até mesmo no dia a dia, sabemos como é importante não se distrair mais do que o necessário.

Além disso, vale ressaltar que o Euro NCAP não pode obrigar as montadoras a trazer de volta os comandos físicos, já que suas recomendações não são vinculativas. Mas, com certeza, nenhuma marca quer arriscar que suas notas de segurança despencem em um mercado tão exigente.

No fim das contas, a Mercedes está mostrando que é possível unir tecnologia e praticidade sem perder a essência que agrada aos motoristas mais exigentes. É um passo a mais para voltarmos a ver painéis que nos conectam de forma efetiva e segura durante as nossas aventuras sobre quatro rodas.