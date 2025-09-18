Ator de Três Graças testa positivo para Covid e se afasta das gravações

As gravações da nova novela das nove da Globo, intitulada “Três Graças”, enfrentaram um desafio recente. O ator Romulo Estrela, que interpreta o protagonista, foi diagnosticado com Covid-19 há duas semanas e teve que se afastar temporariamente das filmagens. A informação foi confirmada por fontes do setor.

Romulo estava escalado para uma cena importante que seria filmada em São Paulo. No entanto, para garantir a segurança do elenco e da equipe técnica, a produção decidiu interromper as filmagens e desmobilizar a equipe. Os colegas que contracenaram com o ator passaram a ser monitorados antes de o trabalho nas gravações ser retomado.

Embora a Covid-19 não represente mais a mesma gravidade que nos primeiros anos da pandemia, a emissora manteve protocolos de segurança rigorosos. O objetivo é evitar qualquer risco de contaminação e proteger a saúde de todos os envolvidos na produção. Apesar desse contratempo, a estreia da novela continua marcada para o dia 20 de outubro, sem atrasos previstos.

O personagem de Romulo Estrela

Na trama, Romulo Estrela vive Paulinho Reitz, um investigador da polícia que é descrito como íntegro, perseverante e desastrado em assuntos amorosos. Paulinho é filho de um policial que foi morto em serviço e cresce com um forte senso de justiça, inspirado pelo pai. Na delegacia, ele trabalha sob as ordens do delegado Jairo Barroso, interpretado por André Mattos, e divide as funções com a estagiária Juquinha, personagem de Gabriela Medvedovski.

O personagem leva uma vida rigorosa, equilibrando seu trabalho com exercícios físicos, especialmente corridas no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Porém, sua vida amorosa é marcada por relacionamentos instáveis. Isso muda quando ele conhece Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, uma mãe solteira que enfrenta desafios ao lado da filha Joélly, interpretada por Alana Cabral. O primeiro encontro entre Paulinho e Gerluce acontece em frente a um posto de saúde, dando início a um relacionamento cheio de afinidade, mas também repleto de desafios.

Em entrevistas, Romulo comentou sobre seu personagem, ressaltando que Paulinho vive intensamente para o trabalho. Entretanto, ao conhecer Gerluce, ele começa a perceber a importância de cuidar de si mesmo e entender que a vida também envolve momentos fora do serviço. Os dois personagens compartilham um forte senso de justiça, o que fortalece a conexão entre eles.

Expectativas para a novela

“Três Graças” representa o retorno do renomado autor Aguinaldo Silva à televisão, após um período afastado. A direção é de Luiz Henrique Rios e a produção está sob responsabilidade de Gustavo Rebelo e Silvana Feu, com a supervisão de José Luiz Villamarim.

A novela combina romance, investigações policiais e críticas sociais, sendo ambientada em diversas áreas centrais de São Paulo, como a Aclimação, que será o cenário de muitos dos conflitos enfrentados pelo protagonista. A produção chega para substituir o remake de “Vale Tudo” e é considerada uma das maiores apostas da Globo para recuperar a audiência na faixa das 21h.