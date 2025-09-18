Renault Duster Iconic Plus 1.3 Turbo tem desconto de R$ 39,9 mil

O Renault Duster Iconic Plus 1.3 Turbo está com condições especiais para o público com deficiência, oferecendo uma chance incrível de adquirir um SUV zero km com isenção de impostos. Se você faz parte desse grupo, pode se beneficiar da isenção integral de IPI e até de bônus de fábrica, garantindo um preço mais acessível. Os valores atuais seguem os mesmos de agosto e estão válidos até 30 de setembro.

Nas concessionárias Renault, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre as condições de financiamento para pessoas com deficiência. Além disso, os vendedores estarão à disposição para explicar a documentação necessária e como funciona o processo de aquisição do Duster.

Se você está curioso sobre valores, a versão topo de linha, o Iconic Plus 1.3 Turbo CVT, tem preço sugerido de R$ 177.190,00. Mas, para quem é PcD e faz a compra direta, esse preço cai para R$ 137.255,00, uma economia de R$ 39.935,00. Vale lembrar que os valores podem variar de acordo com a região, a cor e os opcionais escolhidos.

Sobre o desempenho do Duster, o carro vem equipado com um motor 1.3 Flex de 4 cilindros que entrega até 162 cv com gasolina e 170 cv com etanol. E você com certeza vai amar saber que ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,2 segundos. A velocidade máxima chega a 190 km/h, algo que pode fazer toda a diferença nas suas viagens pela estrada.

Em relação ao volume de vendas, de janeiro a agosto de 2025, o Duster emplacou 11.820 unidades. Embora esse número ainda esteja longe dos líderes de mercado, como o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta, a marca continua forte e competitiva.

O Duster Iconic Plus 1.3 Turbo também traz um pacote de tecnologia e conforto bem interessante. O carro é equipado com uma central multimídia DisplayLink de 8" que conta com espelhamento sem fio. Isso pode ser uma mão na roda para quem adora ficar conectado durante as viagens. Além disso, vem com assistente de frenagem de emergência, piloto automático, ar-condicionado digital e automático, e muito mais.

Para quem preza pelo conforto e segurança, o Duster tem 6 airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, além de um volante revestido em couro e muito bom gosto. Sem contar o carregador de smartphone por indução e o sensor de estacionamento traseiro que tornam a experiência de dirigir ainda mais agradável.

E para quem precisar de mais detalhes sobre preços em setembro de 2025, aqui está um resumo:

Renault Duster Iconic Plus 1.3 Turbo para PcD em setembro de 2025:

Configuração Preço geral Preço para PcD Descontos Iconic Plus 1.3 Turbo CVT R$ 177.190,00 R$ 137.255,00 R$ 39.935,00

Curtiu as novidades do Duster? Ele realmente é uma opção interessante, especialmente se você está no grupo de PcD. Vale a pena conferir de perto!