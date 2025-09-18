Ford Bronco Sport tem reajuste de preço na linha 2025

Em junho, a Ford apresentou a nova versão do Bronco Sport que está disponível aqui no Brasil. E olha, mesmo com mudanças sutis, o que chamou a atenção foi o preço, que ficou em R$ 260 mil — nada mal, né? Mas agora, a marca resolveu aumentar um pouco a tarifa. A partir de setembro, quem quiser levar o SUV para casa vai ter que abrir a carteira para R$ 270 mil, um aumento de R$ 10 mil.

O que mudou na linha 2025?

Vamos começar pelas novidades. O Bronco Sport está agora disponível apenas na versão Badlands. Antes, você podia escolher a versão Wildtrak, que trazia uma mistura de itens de diferentes versões vendidas nos EUA. É uma mudança que facilita, mas pode decepcionar quem tinha preferência por aquela configuração.

Visualmente, o SUV ganhou uma cara nova. A grade frontal, o para-choque, os alargadores dos para-lamas, os frisos laterais e o rack de teto foram todos revisados. Detalhes como um novo spoiler no teto, um protetor frontal em aço e um para-choque traseiro reestilizado trazem um ar mais robusto e aventureiro. Para quem curte um visual "off-road", essas mudanças são um prato cheio!

Por dentro, a Ford caprichou na ergonomia. O assoalho agora é emborrachado e os tapetes são de borracha — útil para quem gosta de se aventurar em terrenos mais difíceis. Os bancos dianteiros têm ajuste elétrico e função de memória, que é um charme para não ter que ficar ajustando tudo sempre que você troca de motorista. Ah, e quem não ama um volante aquecido nos dias frios?

E não para por aí! O Bronco Sport está equipado com um quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas e o sistema de multimídia SYNC 4, que permite espelhamento sem fios. Ter um GPS nativo e um som B&O com 10 alto-falantes é um baita upgrade. Parar no trânsito só vai ser chato se a música não estiver boa!

Na parte de segurança, o SUV trouxe novidades como controle de reboque e câmeras com visão 360º. Não dá pra esquecer de itens como alerta de ponto cego e frenagem autônoma de emergência. Essas tecnologias fazem diferença, especialmente em situações de trânsito intenso.

Falando do motor, o Bronco Sport Badlands 2025 mantém a mesma configuração da linha anterior, com o motor 2.0 turbo a gasolina, entregando 253 cv e 38,7 kgfm de torque. No entanto, a Ford ajustou algumas coisas na admissão e no escape para melhorar a eficiência. Quer saber? Agora, o torque é entregue de forma mais amigável em rotações mais baixas, perfeito para quem pega muito trânsito ou anda nas subidas da cidade.

O consumo declarado é de 8,4 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada. Pode não ser o carro mais econômico, mas, na verdade, o Bronco Sport é mais sobre o espírito aventureiro do que eficiência de combustível. E em termos de aceleração, ele leva 8,3 segundos para ir de 0 a 100 km/h — só uma leve diferença em relação à geração anterior, que fazia isso em 8 segundos.

Agora, é sempre bom dar uma checada nas informações e ir conhecer de perto! Afinal, ter um SUV desse na garagem é abrir portas para novas aventuras.