Mundo Automotivo

Fiat Mille: 35 anos do início dos motores 1.0 populares

Autor Rodrigo Campos
há 35 anos, Fiat Mille marcava início dos populares 1.0
há 35 anos, Fiat Mille marcava início dos populares 1.0

Em 1990, o Brasil estava em um verdadeiro turbilhão. Com a posse de Fernando Collor de Mello como o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura, o país vivia um misto de receio e esperança. Alguns meses depois, a frustração tomou conta com o confisco das poupanças e a hiperinflação ainda ditava a rotina de muitos. Mas, entre tantas incertezas, havia a expectativa de que uma nova era se iniciava. O mercado reabriria para importados, e se falava em modernização da indústria.

Na música, o rock nacional estava em alta com bandas como Barão Vermelho. O sertanejo também ganhava força com duplas como Leandro e Leonardo. No mundo dos esportes, Ayrton Senna nos brindava com momentos de orgulho ao conquistar seu bicampeonato mundial de Fórmula 1 em Suzuka, em plena rivalidade com Alain Prost.

Collor e o primeiro 1.0

A reabertura para importações pegou a indústria automotiva nacional de surpresa. Montadoras, que estavam acostumadas com a proteção de um mercado fechado, levantaram vozes de protesto, principalmente contra Collor, que não hesitava em chamar os carros brasileiros de “carroças”. Irônico, o primeiro a desembarcar foi a russa Lada, trazendo modelos que eram, no mínimo, tão defasados quanto os nossos.

Para contornar a insatisfação, o governo lançou incentivos para os veículos 1.0. O IPI foi reduzido, dando um empurrãozinho para a produção de modelos mais acessíveis. A Fiat, já com o Uno em linha desde 1984, viu nisso uma oportunidade e lançou o Uno Mille.

Até então, o único incentivo fiscal era para motores de até 800 cm³, que beneficiava mais a Gurgel, fabricante conhecida por usar motores a ar derivados da linha Fusca. O BR-800, da Gurgel, em 1988, foi o primeiro carro 100% nacional e tinha um IPI bem reduzido. Com a nova regra, a Fiat agarrou a chance e rapidamente se destacou.

O Mille passou por um verdadeiro regime de emagrecimento para se tornar a versão mais barata do Uno. Perdeu itens como ajustes nos bancos e até saídas de ventilação do painel, que foram tampadas. E quem lembra da adição de apoio de cabeça como opção? O motor 1.0 que equipava o Mille era nada mais que o já conhecido, só que com a potência reduzida para apenas 48,5 cv. Com isso, chegava a 100 km/h em cerca de 21 segundos. Lento? Sem dúvida. Mas o Mille tinha um grande apelo: era novo, acessível e permitiu que milhares de brasileiros conquistassem seu primeiro carro zero.

Dois irmãos

As coisas mudaram em 1997, quando o Palio, um carro mais moderno, provocou perguntas sobre o futuro do Uno. A Fiat não quis deixar seu carro mais antigo de lado e fez modificações, como o Uno SX, que trazia motor 1.0 com injeção eletrônica. Um pouco mais potente, ele oferecia 58 cv e um acabamento ligeiramente mais cuidadoso, sem perder a essência de carro básico.

Outro lançamento foi o Mille Young, que trazia um pacote diferenciado de itens estéticos e funcionais. Era uma versão que agradava aos olhos, mas também oferecia mais conforto ao volante. E assim, a Fiat se viu com dois carros de bom desempenho comercial: o Palio, que conquistava quem queria modernidade, e o enfático Mille, que permanecia fiel ao público que buscava economia e praticidade.

Motor Fire

Em 2001, o Mille ganhou o tão esperado motor 1.0 Fire, que trouxe um fôlego extra ao carrinho. Com 55 cv, o Mille se tornou um queridinho entre empresas de telefonia e frotistas, que adoravam seu custo-benefício. Mais uma vez, a Fiat fez um ajuste de estilo em 2004, dando uma nova cara ao carro e fazendo com que ele parecesse menos antiquado.

Já em 2006, a linha incluiu a motorização flex, que elevaria a potência e ajudaria a prolongar a sua presença no mercado. O Uno Way chegou para surfar na onda dos modelos aventureiros, ganhando uma aparência mais robusta.

Nos últimos anos, melhorias para se adequar a novas regras surgiram, como a versão Economy, que trazia um interior com um economômetro. Era uma forma curiosa de ajudar os motoristas a economizarem.

Em 2010, com o lançamento de uma nova geração do Uno, o Mille parecia estar chegando à sua reta final. E em 2013, ele realmente disse adeus, devido às novas exigências de segurança que não poderiam ser atendidas.

Mas a Fiat não se despediu sem uma homenagem. O modelo Grazie Mille foi lançado, e embora fosse uma série limitada, marcou o fim de uma era.

A paixão pelo Mille é evidente. Hoje, com o foco em SUVs mais modernos, a Fiat pode até estar mudando de direção, mas o legado do Mille vive entre os Autênticos apaixonados por carros. Até quem sabe, a próxima geração do Grande Panda resgate o nome do Uno, trazendo de volta às memórias de uma querida história automobilística.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor