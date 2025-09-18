Fiat apresenta Strada 2026 com preço elevado e sem novidades

Antes de bater a incrível marca de 2,5 milhões de unidades produzidas, a Fiat decidiu lançar a linha 2026 da Strada no seu site. Sem grandes anúncios ou alardes, essa nova versão veio com um reajuste significativo nos preços. Em comparação com o modelo do ano passado, a Strada 2026 ficou até R$ 10.000 mais cara.

Mas, se você esperava alguma mudança na mecânica ou nos opcionais, pode desapontar-se um pouco. A nova linha continua com os mesmos equipamentos e configurações de sempre, que incluem as versões Endurance e Freedom nas cabines simples e dupla, além das Volcano, Ranch e Ultra, todas sendo opções muito populares entre os amantes de picapes.

Falando em motor, independentemente da versão que você escolher, a Strada se destaca bastante. O 1.3 flex aspirado de quatro cilindros entrega até 109 cv com etanol ou 101 cv com gasolina — um bom número para quem busca economia e eficiência. E na linha Volcano, a cabine dupla conta com uma transmissão automática CVT, que simula sete marchas, garantindo uma condução suave. Pra quem ama potência, as picapes Ranch e Ultra também oferecem um motor 1.0 turbo flex, que entrega até 130 cv com etanol.

Dá pra sentir a praticidade da Strada logo na versão mais básica. A Fiat inicia com uma lista de itens de série interessante, como assistente de partida em rampas e ar-condicionado. Sem contar a direção elétrica e o computador de bordo, que já fazem toda a diferença no dia a dia. E quem nunca se sentiu mais seguro sabendo que tem ganchos para amarração na caçamba, iluminação e até protetor para a caçamba? São pequenos detalhes que facilitam a rotina, não é mesmo?

Versões e Preços da Fiat Strada 2026

Aqui estão os preços de todas as versões da Strada 2026:

Fiat Strada Endurance Cabine Simples 1.3 manual: R$ 111.990

R$ 111.990 Fiat Strada Freedom Cabine Simples 1.3 manual: R$ 118.990

R$ 118.990 Fiat Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 manual: R$ 126.990

R$ 126.990 Fiat Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 manual: R$ 129.990

R$ 129.990 Fiat Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 automática: R$ 135.990

R$ 135.990 Fiat Strada Ranch Cabine Dupla 1.0 turbo automática: R$ 149.990

R$ 149.990 Fiat Strada Ultra Cabine Dupla 1.0 turbo automática: R$ 149.990

A Strada 2026, mesmo sem tantas mudanças, continua a ser uma escolha acertada para quem busca uma picape versátil e cheia de funcionalidade. Uma boa opção para quem precisa daquele espaço extra ou simplesmente ama rodar pelas estradas.