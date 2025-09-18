Geraldo Luís, Biel e Chico Barney no Acerte ou Caia!

No próximo domingo, 21 de setembro, a RECORD exibirá mais uma edição do game show "Acerte ou Caia!", a partir das 15h30. O programa, apresentado por Tom Cavalcante, promete muita emoção e diversão, reunindo onze personalidades reconhecidas pelo público. Eles enfrentarão perguntas de conhecimento geral e terão a chance de levar para casa um prêmio de até R$ 300 mil.

O elenco conta com uma diversidade de celebridades. Dentre os confirmados, estão:

Geraldo Luís , apresentador com uma carreira consolidada no jornalismo e entretenimento.

, apresentador com uma carreira consolidada no jornalismo e entretenimento. Biel , cantor que se destacou em reality shows e segue em sua carreira musical.

, cantor que se destacou em reality shows e segue em sua carreira musical. Chico Barney , jornalista e influenciador digital conhecido por sua atuação na cultura pop.

, jornalista e influenciador digital conhecido por sua atuação na cultura pop. André Ramiro , um ator respeitado na televisão e cinema.

, um ator respeitado na televisão e cinema. As cantoras Graça Cunha e Ana Clara .

e . A influenciadora Suzanna Freitas .

. A dupla sertaneja Cléber & Cauan, que participarão individualmente.

Além disso, o programa contará com a participação de figuras do esporte, como Érika Coimbra, medalhista olímpica de vôlei, e Branca Feres, ex-nadadora de nado sincronizado. Branca terá o apoio extra de sua irmã gêmea, Bia Feres, que estará na plateia torcendo por ela.

Como o programa funciona

A dinâmica do jogo é simples: a cada rodada, os participantes devem responder corretamente às perguntas para não serem eliminados pelo alçapão do palco. Apenas um concorrente conseguirá chegar até o final e conquistar o prêmio máximo. O formato do programa mistura tensão, humor e interação, características marcantes da apresentação de Tom Cavalcante.

Informações sobre a exibição

"Acerte ou Caia!" é uma produção da Boxfish e tem a direção de David Feldon. O programa vai ao ar todos os domingos na RECORD. Aqueles que não puderem assistir à transmissão ao vivo poderão encontrar as edições na íntegra na plataforma de streaming RecordPlus, disponível para os fãs do programa.