Os 8 filmes mais assistidos na Netflix esta semana

A Netflix está sempre atualizando suas listas de séries e filmes mais assistidos no Brasil e em outros países, com informações que mudam diariamente. Essas listas geram curiosidade sobre quais produções estão em alta no momento. Além da exibição dessas rankings na plataforma, a Netflix também publica um relatório semanal destacando os projetos que mais atraem o público ao redor do mundo.

Recentemente, a lista revelou que "A Paris Errada" e "Guerreiras do K-Pop" estão entre os títulos mais populares da semana. Entretanto, há muitos outros filmes que valem a pena conhecer.

Filmes em Alta na Netflix

1. Guerreiras do K-Pop

Em "Guerreiras do K-Pop", Rumi, Mira e Zoey formam um famoso girl group. Durante o dia, elas são cantoras de sucesso, mas à noite se tornam caçadoras de demônios. O surgimento de um novo grupo rival, composto por demônios masculinos, apresenta um desafio inesperado para elas. A trilha sonora do filme conta com músicas de integrantes do grupo TWICE, dando um toque especial à produção.

2. A Paris Errada

"A Paris Errada" conta a história de Dawn, uma garota do Texas que sonha em estudar em uma escola de arte em Paris. Porém, ela encontra dificuldades financeiras para realizar seu sonho. Quando surge a chance de participar de um reality show de namoro em Paris, Dawn acaba surpreendida ao descobrir que a competição acontece em uma cidade do Texas homônima. Ao tentar se eliminar do programa, Dawn se vê envolvida em uma série de eventos inesperados.

3. Número Desconhecido: Catfishing na Escola

Este documentário aborda a história de dois adolescentes que enfrentam assédio através de mensagens anônimas. Com o conteúdo se tornando cada vez mais agressivo, a situação chama a atenção da polícia, que investiga o caso. Revelações surpreendentes ao longo da investigação levam a uma nova compreensão sobre o que realmente aconteceu.

4. aka Charlie Sheen

Neste documentário, Charlie Sheen reflete sobre sua jornada nos últimos sete anos de sobriedade. Comentaristas, amigos e familiares, como Denise Richards e Sean Penn, compartilham histórias sobre sua carreira, desafios e a busca pela redenção.

5. O Clube do Crime das Quintas-Feiras

Um grupo de amigos aposentados se reúne para investigar casos de assassinato apenas por diversão, mas logo se vêem envolvidos em um mistério real quando um assassinato acontece diante deles. Liderados por uma ex-espiã, eles colocam suas habilidades em prática para resolver o caso.

6. No Amor e Na Música

Este filme narra a relação entre um músico promissor e uma escritora, que enfrenta um diagnóstico devastador, desafiando seu amor e suas carreiras.

7. Quero Você

Lili viaja para Maiorca em busca de sua irmã, que está prestes a se casar. Ao descobrir segredos sobre seu futuro cunhado, Lili se vê em uma jornada de investigação e também de amor ao conhecer um gerente de clube.

8. Inspetor Zende

Neste longa, um detetive e um notório assassino em série vivem um jogo de gato e rato quando o criminoso foge da prisão. O Inspetor Zende, utilizando sua intuição e coragem, é determinado a recapturá-lo em uma intensa caçada.

Esses filmes refletem a variedade de histórias que a plataforma oferece, atingindo diferentes públicos ao redor do mundo. Com conteúdos diversificados, a Netflix continua a ser uma opção popular para quem busca entretenimento.