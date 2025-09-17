Motos mais vendidas até 16 de setembro de 2025 – Fipe Carros

Até o dia 16 de setembro, a Honda CG 160 continua sua trajetória vitoriosa no Brasil, liderando as vendas com nada menos que 25.241 unidades emplacadas. E esse número não é à toa! A moto mostrou um crescimento de 11% em comparação ao mês anterior, o que só reforça sua popularidade.
Logo atrás, na segunda posição, temos a famosíssima Honda Biz, que conquistou 12.934 vendas, um avanço de 9% também em relação a agosto. É uma escolha bastante prática para quem conhece o dia a dia do trânsito. Quem já pilotou uma Biz sabe como é fácil de manobrar e aguentar o tranco urbano.
Em terceiro lugar, a Pop 110i não fica atrás. Com 11.730 unidades vendidas, ela teve um crescimento impressionante de 25%. Para os que buscam uma moto econômica e leve, essa é uma opção bem interessante.
A evolução da competição
Na quarta colocação, a Honda NXR 160 Bros chegou a 10.064 emplacamentos, também apresentando um crescimento de 11% no comparativo mensal. E quem conhece a Bros não tem como negar: ela é a parceira ideal para quem ama explorar estradas de terra ou trilhas.
Fechando o top 5, a Sport 110i conseguiu 5.947 vendas. É interessante notar que, mesmo sendo o único modelo fora da linha Honda entre os cinco primeiros, a Sport ainda assim conquistou seu espaço.
Na sequência, a Yamaha YBR 150 surge em sexto com 4.472 vendas. Um modelo que sempre teve sua legião de fãs, especialmente por sua confiabilidade e conforto. E em sétimo, temos a Honda CB 300F, que registrou 3.319 unidades vendidas, garantindo seu lugar entre as preferidas do público.
O resto do ranking
Em oitavo lugar aparece a Honda PCX 160, com 2.774 motos vendidas. Uma excelente escolha para quem busca comodidade e modernidade na cidade. Logo depois, a Yamaha Fazer 250 ocupa a nona posição com 2.490 unidades. É uma moto que encanta pela performance e design.
E, para completar o top 10, a Shineray XY 125 ficou com 2.467 emplacamentos. Embora menos conhecida, é uma opção válida para quem busca um veículo acessível e eficiente.
Ranking das motos mais vendidas em setembro de 2025
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|25.241
|2º
|Honda Biz
|12.934
|3º
|Honda Pop 110i
|11.730
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|10.064
|5º
|Sport 110i
|5.947
|6º
|Yamaha YBR 150
|4.472
|7º
|Honda CB 300F
|3.319
|8º
|Honda PCX 160
|2.774
|9º
|Yamaha Fazer 250
|2.490
|10º
|Shineray XY 125
|2.467
Os dados são baseados em levantamento realizado pela Fipe Carros, em colaboração com a Fenabrave, e mostram como as motos são, sem dúvida, uma presença forte nas ruas do Brasil.