Motos mais vendidas até 16 de setembro de 2025 – Fipe Carros

Até o dia 16 de setembro, a Honda CG 160 continua sua trajetória vitoriosa no Brasil, liderando as vendas com nada menos que 25.241 unidades emplacadas. E esse número não é à toa! A moto mostrou um crescimento de 11% em comparação ao mês anterior, o que só reforça sua popularidade.

Logo atrás, na segunda posição, temos a famosíssima Honda Biz, que conquistou 12.934 vendas, um avanço de 9% também em relação a agosto. É uma escolha bastante prática para quem conhece o dia a dia do trânsito. Quem já pilotou uma Biz sabe como é fácil de manobrar e aguentar o tranco urbano.

Em terceiro lugar, a Pop 110i não fica atrás. Com 11.730 unidades vendidas, ela teve um crescimento impressionante de 25%. Para os que buscam uma moto econômica e leve, essa é uma opção bem interessante.

A evolução da competição

Na quarta colocação, a Honda NXR 160 Bros chegou a 10.064 emplacamentos, também apresentando um crescimento de 11% no comparativo mensal. E quem conhece a Bros não tem como negar: ela é a parceira ideal para quem ama explorar estradas de terra ou trilhas.

Fechando o top 5, a Sport 110i conseguiu 5.947 vendas. É interessante notar que, mesmo sendo o único modelo fora da linha Honda entre os cinco primeiros, a Sport ainda assim conquistou seu espaço.

Na sequência, a Yamaha YBR 150 surge em sexto com 4.472 vendas. Um modelo que sempre teve sua legião de fãs, especialmente por sua confiabilidade e conforto. E em sétimo, temos a Honda CB 300F, que registrou 3.319 unidades vendidas, garantindo seu lugar entre as preferidas do público.

O resto do ranking

Em oitavo lugar aparece a Honda PCX 160, com 2.774 motos vendidas. Uma excelente escolha para quem busca comodidade e modernidade na cidade. Logo depois, a Yamaha Fazer 250 ocupa a nona posição com 2.490 unidades. É uma moto que encanta pela performance e design.

E, para completar o top 10, a Shineray XY 125 ficou com 2.467 emplacamentos. Embora menos conhecida, é uma opção válida para quem busca um veículo acessível e eficiente.

Ranking das motos mais vendidas em setembro de 2025

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 25.241 2º Honda Biz 12.934 3º Honda Pop 110i 11.730 4º Honda NXR 160 Bros 10.064 5º Sport 110i 5.947 6º Yamaha YBR 150 4.472 7º Honda CB 300F 3.319 8º Honda PCX 160 2.774 9º Yamaha Fazer 250 2.490 10º Shineray XY 125 2.467

Os dados são baseados em levantamento realizado pela Fipe Carros, em colaboração com a Fenabrave, e mostram como as motos são, sem dúvida, uma presença forte nas ruas do Brasil.