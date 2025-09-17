Carros mais vendidos até 16 de setembro de 2025 – Fipe

A Fiat Strada segue firme como a picape mais querida do Brasil, e não é para menos! Até o dia 16 de setembro, ela já acumulava 7.176 emplacamentos. Essa máquina rola fácil nas estradas brasileiras, e quem tem uma sabe como é ser a líder do segmento. E não dá para ignorar a presença do Volkswagen Polo, que também fez bonito e garantiu a segunda colocação, com 5.582 unidades vendidas. Vocês conseguem imaginar quantos deles estão rodando por aí nas nossas cidades?

Logo atrás, na terceira posição, encontramos o Hyundai HB20, que não fica para trás, somando 5.404 emplacamentos. E tem mais, o Fiat Argo também se destacou, com 4.242 veículos registrados até agora. Esses hatchs são uma ótima escolha pra quem busca conforto e agilidade no trânsito, né?

Quando falamos de SUVs, o Toyota Corolla Cross é quem lidera, tendo vendido 3.752 unidades. Um carro que, sem dúvida, combina bem estilo e versatilidade, perfeito para quem gosta de fazer as malas e pegar a estrada nos finais de semana.

E a grande novidade dessa vez é o Volkswagen Tera! Ele já chegou a 3.192 emplacamentos, deixando concorrentes como o T-Cross e o Hyundai Creta para trás. O ritmo de vendas surpreende, e se continuar assim, já pensou ele superando o Corolla Cross e conquistando o coração do público?

Falando no Hyundai Creta, ele também está se dando bem, ocupando a terceira posição entre os SUVs com 3.170 unidades vendidas. Não dá para esquecer do Volkswagen T-Cross, que ficou um pouco mais para trás, com 3.035 emplacamentos. E o Chevrolet Tracker se mantém tranquilo na quinta colocação, com 2.905 veículos vendidos. Esses SUVs têm suas próprias personalidades e atendem a diferentes estilos de vida.

No segmento de sedãs, o Chevrolet Onix Plus continua firme como o mais vendido, com 2.723 emplacamentos e garantindo a 14ª posição no ranking geral. O Hyundai HB20S ficou em segundo lugar com 2.256 unidades vendidas, mostrando que o desejo por sedãs também está vivo entre os brasileiros.

A picape Fiat Toro, já na sua linha 2026, começa a chamar a atenção, registrando 2.588 emplacamentos. Entre as picapes médias, a Toyota Hilux se mantém como a mais vendida, com 2.107 unidades licenciadas. A escolha certa para quem precisa de força e confiabilidade.

No final das contas, as vendas desse mês mostram um panorama interessante do mercado automotivo brasileiro. Tem carro para todo gosto e necessidade, e isso só fortalece nossa paixão pelas quatro rodas!