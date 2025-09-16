1.281 oportunidades de trabalho em Campo Grande nesta quarta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) em Campo Grande está oferecendo 1.281 vagas de emprego em 149 funções diferentes. O atendimento acontece das 7h às 17h na sede da fundação, que fica na Rua 14 de Julho, número 992, na Vila Glória.

Entre as oportunidades, destacam-se 168 vagas para operador de caixa, 102 para operador de processo de produção e 100 para operador de telemarketing ativo. Além dessas, há vagas para açougueiro, motorista de caminhão, atendente de barista, auxiliar de cozinha e várias funções na construção civil, como pedreiro, servente de obras e carpinteiro.

Dessas 1.281 vagas, 863 não exigem experiência, o que abre oportunidades para quem está ingressando no mercado de trabalho. Entre as funções disponíveis sem exigência de experiência estão auxiliares de linha de produção, ajudantes de carga e descarga e atendentes de lojas. A fundação também reservou 11 vagas para pessoas com deficiência, distribuídas em cargos como almoxarife e porteiro, além de duas vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro.

Os interessados em alguma dessas oportunidades devem manter o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Este aplicativo permite consultar as vagas disponíveis, acompanhar contratos de trabalho e acessar informações sobre o seguro-desemprego. Para quem prefere atendimento presencial, a Funsat está à disposição durante a semana para esclarecer dúvidas sobre o cadastro e os serviços oferecidos.

A fundação alerta que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, portanto é importante que os candidatos verifiquem regularmente as novas oportunidades pelo aplicativo. Para mais informações, é possível visitar a sede da Funsat das 7h às 17h de segunda a sexta-feira.

Além disso, a Funsat orienta que todos os interessados devem estar atentos, pois as oportunidades podem mudar rapidamente.