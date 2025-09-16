UnB apresenta a 3ª Festa do Livro com programação completa

Instituto Central de Ciências Sul Recebe 3ª Festa do Livro da UnB

O Instituto Central de Ciências Sul (ICC Sul), localizado no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB), está realizando a 3ª Festa do Livro. O evento, que ocorre até a quinta-feira, 18 de setembro, promove diversas atividades voltadas para a literatura, pesquisa e discussão cultural. A entrada é gratuita, e o evento funciona das 8h às 20h.

As atividades começaram na terça-feira, 16 de setembro, com a presença de autoridades acadêmicas, escritores, pesquisadores e o público em geral. O dia inaugural contou com o lançamento de novos livros, entre eles "Entrelinhas de Paris", de Luciana Marques; "A fadinha da organização", de Thais Maia; "Métodos Quantitativos da Pesquisa em Educação", de Paulo Lima Júnior; e "Pra onde vai a esquerda?", de Guilherme Boulos.

O evento também destacou temas importantes, como a literatura negra e o protagonismo feminino. Uma mesa-redonda intitulada "Autoras negras e a reescritura do Brasil" foi organizada pelo Núcleo de Escritoras Pretas Maria Firmina dos Reis (Nepfir), com a participação de Norma Hamilton, Elisa Mattos e Hislla Ramalho. Além disso, houve uma roda de conversa sobre "Gênero, Raça e Território", que acompanhou o lançamento do livro "Matronas Afro-pacíficas", de Paula Balduino.

A programação é inclusiva e tem atividades para crianças. Na quarta-feira, 17 de setembro, a escritora Elisa Mattos fará uma leitura infantil do livro "Estrela das Nuvens" às 15h, também na Livraria da Editora UnB. No dia seguinte, Cristiane Sobral conduzirá uma Oficina de Edição de Livros, que abordará as etapas da produção editorial, às 14h.

Além das palestras e lançamentos, o evento sorteará 30 kits de livros das editoras participantes. A Festa do Livro da UnB se estabelece como um importante espaço para a valorização da literatura e para a promoção da leitura, conectando a comunidade acadêmica com o público externo.

Programação

Quarta-feira, 17 de setembro

10h : Palestra sobre projeto gráfico editorial com Wladimir Oliveira | Local: sede da Editora UnB

: Palestra sobre projeto gráfico editorial com Wladimir Oliveira | Local: sede da Editora UnB 10h : Lançamento do livro "Não, não mais", de Tatiana Calais | Local: ICC Sul

: Lançamento do livro "Não, não mais", de Tatiana Calais | Local: ICC Sul 12h : Lançamento do livro "Entrelinhas de Paris", de Luciana Marques | Local: ICC Sul

: Lançamento do livro "Entrelinhas de Paris", de Luciana Marques | Local: ICC Sul 14h : Lançamento conjunto do NEPFIR: "Contos julinos" (Norma Hamilton), "Sobreviver na sombra" (Hosana Santos), "Ipês não são domesticáveis" (Waleska Barbosa) e "Vírus 2019–2022" (Elisa Mattos) | Local: ICC Sul

: Lançamento conjunto do NEPFIR: "Contos julinos" (Norma Hamilton), "Sobreviver na sombra" (Hosana Santos), "Ipês não são domesticáveis" (Waleska Barbosa) e "Vírus 2019–2022" (Elisa Mattos) | Local: ICC Sul 15h : Roda de leitura infantil "Estela nas Nuvens", com Elisa Mattos | Local: Livraria da Editora UnB

: Roda de leitura infantil "Estela nas Nuvens", com Elisa Mattos | Local: Livraria da Editora UnB 16h: Lançamento do livro "Vida e Prosa, Maria", de Maria Cristina dos Reis e Kleyne Dornelas, com ilustrações de Arielle Martins | Local: ICC Sul

Quinta-feira, 18 de setembro

10h : Oficina de escrita criativa, com Brenda Reis | Local: sede da Editora UnB

: Oficina de escrita criativa, com Brenda Reis | Local: sede da Editora UnB 10h : Lançamento do livro "Firmamanto", de Vanessa Labarrere | Local: ICC Sul

: Lançamento do livro "Firmamanto", de Vanessa Labarrere | Local: ICC Sul 13h : Lançamento do livro "Quilombos: resistindo para além do silêncio jurídico", de Gildemar da Paixão Trindade | Local: ICC Sul

: Lançamento do livro "Quilombos: resistindo para além do silêncio jurídico", de Gildemar da Paixão Trindade | Local: ICC Sul 14h : Oficina de Edição de Livros, com Cristiane Sobral | Local: sede da Editora UnB

: Oficina de Edição de Livros, com Cristiane Sobral | Local: sede da Editora UnB 15h: Lançamento do livro "Vidas paralelas Migrantes", de Maria da Graça Luderitz Hoefel, Denise Osório Severo e Ximena Pamela Díaz Bermúdez | Local: ICC Sul

Serviço