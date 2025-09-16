Evento de música gospel atrai 25 mil pessoas em PG

‘Fé Ponta Grossa’ Celebra 202 Anos do Município

A primeira edição do evento ‘Fé Ponta Grossa’ atraiu cerca de 25 mil pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro, no Centro de Eventos da cidade. A festa foi organizada pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Governo do Estado do Paraná e o Instituto Pavilhão das Artes. Este festival fez parte das comemorações dos 202 anos do município.

Durante o evento, os visitantes puderam desfrutar de uma programação diversa que incluiu apresentações de artistas conhecidos da música gospel, como Morada, Isaías Saad, Theo Rubia, Leandro Borges e Preto no Branco. Também esteve presente o grupo 3 Palavrinhas, que se dedica ao público infantil, garantindo que todos os grupos familiares fossem contemplados.

O espaço foi adaptado para proporcionar uma experiência confortável e acolhedora, com atividades que promoviam momentos de fé, louvor e interação entre os presentes. Além dos grandes nomes, houve também a participação de bandas e grupos musicas locais, aumentando a representatividade da cultura regional no evento.

Paulo Stachowiak, secretário municipal de Turismo, destacou a importância do evento para o fortalecimento do turismo religioso em Ponta Grossa. Ele explicou que “o Fé Ponta Grossa” não só mobilizou a população local, mas também atraiu visitantes de outras regiões, reforçando a cidade como um destino importante para eventos desse tipo.

A entrada foi gratuita, e os participantes foram incentivados a fazer doações de alimentos não perecíveis, que serão direcionados a ações sociais na cidade, promovendo solidariedade entre os cidadãos.

A festa simbolizou uma união de cultura, fé e comunidade, mostrando a força da cidade em promover eventos e experiências que atraem tanto a população local quanto turistas.