VW Tiguan 2026 em testes no Brasil e lançamento em setembro na Argentina

O novo Volkswagen Tiguan já está chegando com tudo! Depois de ser flagrado em testes aqui no Brasil, o lançamento na Argentina está marcado para o dia 23 de setembro. Este SUV vai continuar sendo o modelo mais caro da gama da marca alemã por lá, mesmo com a eliminação da versão AllSpace, que tinha sete lugares. Agora, será oferecida apenas uma configuração com cinco assentos.

Esse novo Tiguan vai ser importado do México, o que é uma boa jogada da Volkswagen, já que elimina tarifas de importação, deixando o modelo mais competitivo. Para completar, o Taos não vai mais sair da fábrica de Pacheco, na Argentina, e também passará a vir do México, mas já na versão reestilizada.

Recentemente, foram registradas unidades do Tiguan 250 TSi em Buenos Aires. O modelo flagrado tinha um motor 1.4 turbo de 150 cv e 25,5 kgfm de torque, combinado com um câmbio automático e tração dianteira. Parece que também devemos ver uma versão R-Line, com um visual mais esportivo e rodas maiores.

Esse lançamento foi desenvolvido sobre a plataforma MQB Evo, a mesma que equipa o Golf VIII. Essa troca simplifica as versões, pois agora o Tiguan adotará um padrão global, sempre com cinco assentos, o que já rola na Europa e na Ásia. A mudança significa que deixarão de diferenciar tanto os modelos por mercado.

Variedade de Motores à Vista

Nos principais mercados, o Tiguan deve oferecer uma variedade de motores, incluindo opções a gasolina, híbridas e diesel. A potência pode variar entre 130 e 272 cv. Há também a opção de tração integral 4Motion, que pode aparecer em versões mais caras no futuro. Na Argentina, no entanto, ainda não sabemos os preços e pacotes de equipamentos, já que isso só será revelado no lançamento.

O Que Esperar do Tiguan no Brasil

Aqui no Brasil, a chegada do Tiguan deve acontecer logo após uma onda de lançamentos de esportivos que a Volkswagen programou para 2025. O Nivus GTS já estreou, seguido pelo Golf GTI e, por fim, o Jetta GLI. Enquanto isso, a geração antiga do Tiguan, a AllSpace R-Line 2.0 300 TSI, continua nas concessionárias, com preço inicial de R$ 303.990.

Com a redução para cinco lugares, o novo Tiguan muda seu posicionamento no mercado. O foco agora vai ser em dar um toque de refinamento, enquanto a versatilidade de sete lugares fica com o SUV Tayron, que já é vendido na Europa e Ásia. Esse modelo competirá diretamente com o Jeep Commander, enquanto o Tiguan ficará na disputa com o Compass, cada um com sua linha de identidade.

O Que Vem pela Frente

Nos Estados Unidos, a nova geração do Tiguan oferecerá motor 2.0 turbo a gasolina de 204 cv, câmbio automático de oito marchas e opções de tração dianteira ou integral. No México, rola uma opção com motor 1.4 TSI, mais para atingir um público diverso. Para nós, a dúvida gira em torno do que a Volkswagen vai oferecer, já que sempre usamos o motor 2.0 turbo desde a primeira geração.

Fique de olho, porque a gente sabe como as novidades na indústria automotiva fazem a adrenalina subir!