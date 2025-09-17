Audi E5 Sportback é lançado na China com 787 cv e 773 km de alcance

O mercado chinês de elétricos ganhou um novo protagonista: o Audi E5 Sportback. Desenvolvido em parceria com a SAIC, esse modelo promete agitar o cenário dos carros elétricos, oferecendo design moderno, alta tecnologia e desempenho de esportivo. Ele já entra na briga com nomes de peso como o Tesla Model 3, Nio ET5 e Zeekr 007 GT.

O E5 Sportback foi lançado oficialmente no dia 16 de setembro e não poderia ter começado melhor. Ele registrou impressionantes 10.153 pedidos em apenas 30 minutos! A Audi apostou em um carro médio totalmente elétrico, disponível em quatro versões, com preços que vão de 235.900 a 319.900 yuans, algo próximo de R$ 169 mil a R$ 233 mil. Um valor bem competitivo, né?

Design que chama a atenção

O design do E5 é uma combinação envolvente de tradição e inovação. Ele traz elementos que lembram o conceito Audi E e referências clássicas, como os arcos de roda do Audi TT, além da imponência do RS6. Na frente, a grade é fechada, acompanhada de um logotipo iluminado e faróis que têm formato de anel — um show à parte!

A traseira também não deixa a desejar. As lanternas passam a sensação de movimento, graças a quase 2.000 elementos triangulares em LED que geram efeitos incríveis. Com 4,88 m de comprimento, 1,96 m de largura e 2,95 m de entre-eixos, ele se posiciona como um sedã médio estilizado com ares de fastback.

Interior tecnológico e conectado

Por dentro, a estrela é uma tela imensa de 59 polegadas que combina painel de instrumentos, sistema multimídia e entretenimento para os passageiros. Feito com o chip Snapdragon 8295 e com o sistema Audi OS, ele ainda oferece assistente de voz e compatibilidade com CarPlay e Huawei HiCar. Se você adora tecnologia a bordo, com certeza vai amar!

Performance impressionante

Falando em performance, as versões do E5 oferecem uma gama de 220 kW (299 cv) até 579 kW (787 cv) nas configurações de tração integral. E o melhor: ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos. Isso prova que o estilo não vem só acompanhado de beleza, mas também de força pura.

A autonomia é outro ponto forte. Dependendo da bateria escolhida (que varia entre 76 a 100 kWh), você pode percorrer de 618 km a 773 km. O sistema de 800 V possibilita recargas rápidas, permitindo adicionar mais de 370 km em apenas 10 minutos na tomada. Imagina ter essa praticidade no dia a dia?

Tecnologia de ponta

Além disso, o E5 Sportback vem equipado com um verdadeiro pacote tecnológico, incluindo 27 sensores e LiDAR no teto. O chip Nvidia Orin-X garante recursos avançados de condução assistida. Então, podemos dizer que ele não é apenas um carro novo, mas também um marco na disputa por liderança no mercado dos elétricos médios na China.

Com tudo isso, o Audi E5 Sportback realmente chega com tudo para conquistar os apaixonados por carros e quem sabe até você. Certamente, é um modelo que promete deixar sua marca no coração dos motoristas.