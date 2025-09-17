Ford segura preços de lançamentos enquanto rivais aumentam valores

Enquanto várias montadoras ficam mudando os preços a todo momento, a Ford tem uma estratégia que se destaca: manter os preços de alguns modelos por meses, ou até anos! Isso ajuda a trazer previsibilidade para quem compra, algo muito importante em um mercado tão volátil.

Um exemplo perfeito disso é a picape Maverick. A versão 2026 chega com um visual renovado e novas configurações, mas o melhor é que o preço se manteve estável. A versão Lariat Black, por exemplo, caiu de R$ 239.990 para R$ 219.900, mantendo a competitividade sem aumentar o custo.

Sob o capô, a Maverick 2026 se destaca com um motor 2.0 turbo que entrega 253 cv e um torque de 38,7 kgfm. O câmbio automático de oito marchas e a tração integral fazem dela um verdadeiro carro de aventura. A versão Tremor é ideal para quem gosta de sair do asfalto, alcançando um consumo de 8,4 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada. E ainda vem uma versão híbrida por aí!

Outro modelo da Ford que também mantêm o preço é o Bronco Sport. Este SUV, que estreou em 2021, não sofreu grandes aumentos, mesmo após algumas atualizações e a chegada da versão Badlands. Com um motor 2.0 turbo EcoBoost de 253 cv, ele acelera de 0 a 100 km/h em só 8,3 segundos. Se você já teve a chance de sentir essa agilidade, sabe como é emocionante!

Agora, se você é fã de um SUV com mais espaço, o Territory 2026 também segue a mesma filosofia. Lançado por R$ 215 mil, ele ganhou um facelift e mais equipamentos, mas o preço inicial permanece. O motor 1.5 turbo EcoBoost, que entrega 169 cv com câmbio automatizado de sete marchas, continua firme e forte.

Esse SUV acelera de 0 a 100 km/h em 10,3 segundos e pode chegar a até 11,8 km/l na estrada. Além disso, ganhou um porta-malas de 448 litros, o que é uma mão na roda para quem gosta de viajar com a família.

Com relação à Ford Ranger, a situação é um pouco diferente. A linha 2026 chegou com alguns reajustes nos preços. Ela oferece três opções de motorização a diesel. Para a versão de entrada, temos um motor 2.0 turbodiesel que entrega 170 cv e torque de 41,3 kgfm, disponível com câmbio manual ou automático, sempre com seis marchas.

As versões mais potentes vêm equipadas com um motor V6 3.0 turbodiesel, que entrega 250 cv e um torque robusto de 61,2 kgfm. O câmbio aqui é automático com 10 marchas. E se você está atrás de potência, a Ranger Raptor impressiona com seu motor V6 biturbo de alto desempenho, gerando 397 cv e acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos. Essa picape é de tirar o chapéu!

Então, enquanto algumas montadoras aumentam os preços, a Ford se mantém firme, oferecendo opções interessantes e que se ajustam ao bolso do consumidor. E se você está pensando em um novo carro, isso com certeza faz diferença.