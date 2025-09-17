Motoristas podem quitar débitos via Pix e evitar apreensão

Desde a última segunda-feira (15/9), se você é motorista em Minas Gerais, pode respirar aliviado! Agora dá para regularizar débitos e pendências do seu carro durante as blitz de trânsito, o que evita que o bicho seja rebocado por falta do CRLV. Essa mudança está aí para facilitar a sua vida e cortar a burocracia que a gente tanto detesta.

Durante essas abordagens, quem estar devendo no IPVA, na Taxa de Renovação do Licenciamento (TRLAV) ou tem multas em aberto pode quitar as dívidas na hora. O melhor? O pagamento é feito via Pix, então consegue liberar o CRLV rapidinho e continuar com seu rolê sem taxas extras. Quem já teve problemas com guincho sabe como isso pode facilitar a vida!

Conforme explicou Lucas Vilas Boas, o chefe de Trânsito de Minas Gerais, essa iniciativa ajuda a evitar gastos com guincho e pátio. Assim você pode seguir sua viagem assim que regularizar a situação, e isso ainda ajuda a educar sobre a importância de manter a documentação em dia.

Mas atenção: pagar as pendências não significa que você está livre da multa que vem com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) se estiver sem licenciamento, que custa R$ 293,47. Então, mesmo que você quite os débitos, a autuação pode ainda ser registrada.

A consulta e pagamento das dívidas podem ser feitos pelo número do Renavam, seja no site da SEF-MG, no Trânsito MG ou pelo MG App. Além do Pix, tem também a opção de usar home banking, aplicativos, terminais de autoatendimento ou até guichês com agentes autorizados. Prático, né?

Depois de resolver tudo, não esqueça de atualizar a situação do seu veículo no site do Trânsito MG. É só ir em “Veículos” → “Consulta Situação do Veículo” → “Atualizar Situação”. O CRLV-e atualizado precisa ser apresentado ao agente durante a blitz ou conferido no sistema.

Um ponto importante: essa medida só vale para dívidas estaduais. Pendências federais ou de outros estados podem precisar de mais passos. Fique ligado, porque os prazos do CRLV para 2025 já estão valendo, e eles variam conforme o final da placa. O documento deve ser apresentado em formato digital ou impresso, junto da CNH ou equivalente.

Com isso, dirigir por Minas fica muito mais tranquilo, não é? Agora é manter tudo em dia e aproveitar a estrada!