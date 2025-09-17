Tesla evita julgamento por acidente com Autopilot

A Tesla está em meio a uma onda de processos relacionados a acidentes com seu famoso Autopilot, aquele sistema que promete dar uma ajudinha no volante. O mais recente deles é especialmente triste: o adolescente Jovani Maldonado, de 15 anos, perdeu a vida em um acidente na rodovia I-880, na Califórnia. O carros do pai dele foi atingido por um Model 3 dirigindo com o piloto automático, o que provocou a tragédia.

Neste caso, a família de Jovani decidiu processar a Tesla, e o tribunal estava prestes a iniciar o julgamento. Mas, antes que isso acontecesse, a empresa optou por um acordo confidencial, encerrando o processo de maneira discreta e evitando o desgaste público que um julgamento traria.

Outro acidente similar aconteceu em Gardena, também na Califórnia, em 2019, quando um Model S com piloto automático não respeitou um sinal vermelho e causou a morte de duas pessoas. Esses episódios mostram que, apesar da tecnologia avançada, as falhas ainda podem ter consequências graves.

Recentemente, a Tesla enfrentou um júri na Flórida que decidiu que a montadora deveria pagar nada menos que US$ 243 milhões em um caso de acidente fatal. A empresa não ficou nada satisfeita com essa decisão e já anunciou que vai recorrer.

É interessante notar que, mesmo com acordos amigáveis, a Tesla já resolveu alguns processos de maneira secreta e teve vitórias em dois julgamentos na Califórnia neste ano. No entanto, o cenário se complicou em julho, quando foi considerada parcialmente responsável por uma colisão fatal em um julgamento federal em Miami.

A Tesla também teve propostas de acordos no valor de US$ 60 milhões na Flórida, mas acabou decidindo pelo caminho mais reservado. Essa estratégia visa evitar o drama dos julgamentos longos que podem manchar a imagem da empresa e criar desgastes legais.

Esses casos fazem parte de um cenário que está sendo observado de perto pelo mercado, especialmente porque a avaliação da Tesla é de impressionantes US$ 1,4 trilhão. O sucesso de tecnologias como o Full Self-Driving, a versão mais avançada do Autopilot, é essencial para o futuro da empresa, como bem destacou o CEO Elon Musk.

Se você já enfrentou uma situação de trânsito em que precisou confiar em sistemas de assistência, sabe como essas tecnologias podem ser um diferencial. Mas, como tudo na vida, é importante lembrar que até mesmo as inovações mais incríveis têm suas falhas.