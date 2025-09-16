Mercedes-AMG confirma novo C63 com motor maior, sem V8

Muita gente ficou dividida quando a Mercedes-AMG resolveu colocar um motor quatro cilindros turbo no C63, um verdadeiro ícone que sempre foi conhecido pelo seu poderoso V8. Essa mudança deu o que falar entre os fãs e, mesmo sem números concretos de vendas, os descontos nas concessionárias mostraram que a adaptação não foi moleza. Muitos dos apaixonados por velocidade ficaram decepcionados e questionaram se a AMG realmente estava fazendo a escolha certa.

Em uma conversa descontraída com a revista britânica Auto Express, Mathias Geisen, um dos executivos da Mercedes-Benz, deu uma esperança ao público. Ele comentou que, no futuro, o sedã esportivo pode receber um motor maior. Embora o V8 esteja fora de cogitação, a ideia de um seis cilindros em linha começa a ganhar força, seja ele híbrido ou não. E isso é animador! Depois de tantas mudanças, é bom saber que eles estão escutando os fãs.

Essa mudança no motor realmente abalou a lealdade de alguns clientes. O que antes era sinônimo de desempenho e som inconfundível agora parece ter deixado um vazio. Nos bastidores da Panasonic, já se fala abertamente sobre o quanto essa troca causou insatisfação. Concorrentes como BMW e Audi estão aproveitando a situação, e os rumores são de que muitos fãs do V8 estão considerando as opções deles.

A expectativa de voltar a um motor com mais cilindrada já está rolando há um tempo. Um site conhecido entre os entusiastas mencionou que o motor 3.0 turbo híbrido leve M256M poderia ser o escolhido. Esse motor já está presente em outros modelos, como o CLE 53, e poderia trazer uma nova identidade para o C63. O próximo dilema seria o nome: alguns acreditam que poderíamos ver um C53, enquanto outros pensam que o C63 seguirá, mas em versão híbrida plug-in.

A mudança pode vir logo, com um facelift previsto para 2026, que deve trazer um design mais atualizado para o Classe C, incluindo a nova grade iluminada que já causou polêmica em outros modelos. Se fizerem essa transição de nome, existe a expectativa de um preço inicial mais acessível. Quem não gostaria de ver isso?

E, claro, a concorrência não para! A BMW já confirmou que seu futuro M3 manterá o poderoso seis cilindros em linha e deve ser lançado em 2028. A Audi também está na jogada, com um novo RS5 Avant a caminho, que pode substituir a RS4 e contar com um V6 híbrido plug-in. Para os apaixonados por velocidade, o cenário está cada vez mais emocionante.