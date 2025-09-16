Terra Nostra empata audiência com História de Amor da Globo

No dia 15 de setembro, a novela “Terra Nostra”, exibida pela Globo, estreou sozinha na grade horária da “Edição Especial”, garantindo uma média de 12 pontos de audiência. Este resultado é similar ao alcançado pela novela “História de Amor”, que terminou na última sexta-feira (12) com 11,7 pontos de média durante seu período no ar, entre fevereiro e setembro. “História de Amor” se destacou em relação às novelas anteriores, como “Cheias de Charme”, que obteve 10,7 pontos, e “Cabocla”, com 11,1 pontos.

### Enredo e Contexto

Ambientada no final do século XIX, “Terra Nostra” retrata a imigração italiana no Brasil e sua importância na construção cultural e social do país. A história acompanha Giuliana, interpretada por Ana Paula Arósio, e Matteo, personagem de Thiago Lacerda, dois jovens italianos que se conhecem durante a viagem de navio de Gênova ao Brasil.

Durante a travessia, um surto de peste altera drasticamente suas vidas: os pais de Giuliana falecem, e ela se vê sozinha, dependendo de Matteo. No entanto, ao chegarem ao Brasil, seus caminhos se separam. Giuliana é acolhida por Francesco Maglianno, amigo de seu pai, enquanto Matteo é levado a trabalhar em uma fazenda do coronel Gumercindo Aranha, um forte representante da elite cafeeira da época.

A trama é marcada por reencontros, conflitos sociais, dramas familiares e o contraste cultural entre as tradições europeias e brasileiras.

### Estratégia de Reprise

Para a reprise de “Terra Nostra”, a Globo adotou uma estratégia de edição que visa eliminar partes consideradas lentas na narrativa original. Essa decisão busca dar mais agilidade à história e manter o interesse do público até o final.

No passado, a novela enfrentou momentos em que a trama se tornava arrastada, especialmente na segunda metade, levando a uma queda de audiência. Lançada em 1999, “Terra Nostra” começou com mais de 50 pontos de audiência, mas terminou com menos de 44 devido à perda de ritmo.

Agora, conforme informações divulgadas, a expectativa é que a novela atualize sua narrativa para conter cerca de 150 capítulos, uma duração que a emissora acredita ser ideal para manter a coesão dramática e a fidelidade do público. Se a programação for mantida conforme planejado, “Terra Nostra” deverá permanecer no ar até o primeiro trimestre de 2026.